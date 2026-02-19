انتهى الدوري - المقاولون العرب (1)-(1) المصري.. تعادل ثاني على التوالي للمصري

الخميس، 19 فبراير 2026 - 21:24

كتب : FilGoal

المصري

يوفر لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والمقاولون العرب في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 6 انتصارات و7 تعادلات وهزيمتين.

ويقع المقاولون العرب في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 3 انتصارات و7 تعادلات و7 هزائم.

أخبار متعلقة:
تشكيل المصري - كريم بامبو يقود الهجوم أمام المقاولون العرب.. وصلاح محسن على الدكة أجندة المصري في رمضان – 6 مباريات بين الدوري والكونفدرالية مدرب بلوزداد: المصري ليس فريقا سهلا والقرعة منحتنا ما أردناه كأس الكونفدرالية - كاف يؤكد موعد مواجهتي الزمالك والمصري ضد أوتوهو وشباب بلوزداد

ولمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا

..................................................................................

ق96: جووووووووووووول التعادل ميدو جابر

ق84: جوووووووووووول المقاولون العرب يسجل الهدف الأول

ق62: تبديل للمصري نزول صلاح محسن ومحمود حمادة

ق59: خطيرة من المقاولون وتصدي مميز من عصام ثروت حارس المصري

ق53: تسديدة خطيرة من بامبو لكن أبو السعود يتصدى

بداية الشوط الثاني

ق40: تسديدة خطيرة من كريم بامبو وتمر بسلام على مرمى المقاولون العرب

ق35: مطالبات بركلة جزاء للمقاولون

ق30: خطيرة من بامبو لكن تسلل

ق26: تسديدة مميزة من موجيشا والحارس يتصدى

ق25: خطيرة من دغموم لصالح المصري وتمر بجوار المرمى

ق19: خطيرة للمصري وتمر بجوار المرمى

ق15: خطيرة للمقاولون العرب لكن الدفاع ينقذ الموقف

المصري الدوري المصري
نرشح لكم
إمام عاشور يعود معتذرا ويقود الأهلي للفوز على الجونة الشباك المفضلة له.. إمام عاشور يهز شباك الجونة ويفتتح أهدافه مع الأهلي هذا الموسم مروان عطية يغيب عن الأهلي أمام سموحة القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود.. ومعروف يدير مواجهة بيراميدز وسيراميكا انتهت في الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) الجونة تشكيل المصري - كريم بامبو يقود الهجوم أمام المقاولون العرب.. وصلاح محسن على الدكة تشكيل الأهلي - بلعمري أساسي لأول مرة أمام الجونة.. وكامويش يقود الهجوم تشكيل الجونة - نور السيد يقود الفريق أمام الأهلي
أخر الأخبار
إمام عاشور يعود معتذرا ويقود الأهلي للفوز على الجونة 4 دقيقة | الدوري المصري
جارسيا: يمكننا التأهل أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلى جانب دجوكوفيتش.. كورتوا يشتري حصة من نادي لو مان الفرنسي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشباك المفضلة له.. إمام عاشور يهز شباك الجونة ويفتتح أهدافه مع الأهلي هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
مروان عطية يغيب عن الأهلي أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
انطلاقة رائعة لـ بيريرا.. نوتنجهام فورست يعود بثلاثية ثمينة أمام فنربخشة في الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود.. ومعروف يدير مواجهة بيراميدز وسيراميكا 2 ساعة | الدوري المصري
انتهى الدوري - المقاولون العرب (1)-(1) المصري.. تعادل ثاني على التوالي للمصري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523696/مباشر-الدوري-المقاولون-العرب-0-0-المصري-تبديلات-للضيوف