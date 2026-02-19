انتهى الدوري - المقاولون العرب (1)-(1) المصري.. تعادل ثاني على التوالي للمصري
الخميس، 19 فبراير 2026 - 21:24
كتب : FilGoal
يوفر لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والمقاولون العرب في الجولة 18 من الدوري المصري.
ويحتل المصري المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 6 انتصارات و7 تعادلات وهزيمتين.
ويقع المقاولون العرب في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 3 انتصارات و7 تعادلات و7 هزائم.
ق96: جووووووووووووول التعادل ميدو جابر
ق84: جوووووووووووول المقاولون العرب يسجل الهدف الأول
ق62: تبديل للمصري نزول صلاح محسن ومحمود حمادة
ق59: خطيرة من المقاولون وتصدي مميز من عصام ثروت حارس المصري
ق53: تسديدة خطيرة من بامبو لكن أبو السعود يتصدى
بداية الشوط الثاني
ق40: تسديدة خطيرة من كريم بامبو وتمر بسلام على مرمى المقاولون العرب
ق35: مطالبات بركلة جزاء للمقاولون
ق30: خطيرة من بامبو لكن تسلل
ق26: تسديدة مميزة من موجيشا والحارس يتصدى
ق25: خطيرة من دغموم لصالح المصري وتمر بجوار المرمى
ق19: خطيرة للمصري وتمر بجوار المرمى
ق15: خطيرة للمقاولون العرب لكن الدفاع ينقذ الموقف