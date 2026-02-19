انتهت الدوري - المقاولون العرب (1)-(1) المصري.. تعادل ثاني على التوالي للمصري

الخميس، 19 فبراير 2026 - 21:24

كتب : FilGoal

المصري

يوفر لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والمقاولون العرب في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 6 انتصارات و7 تعادلات وهزيمتين.

ويقع المقاولون العرب في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 3 انتصارات و7 تعادلات و7 هزائم.

تشكيل المصري - كريم بامبو يقود الهجوم أمام المقاولون العرب.. وصلاح محسن على الدكة أجندة المصري في رمضان – 6 مباريات بين الدوري والكونفدرالية مدرب بلوزداد: المصري ليس فريقا سهلا والقرعة منحتنا ما أردناه كأس الكونفدرالية - كاف يؤكد موعد مواجهتي الزمالك والمصري ضد أوتوهو وشباب بلوزداد

ولمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا

..................................................................................

ق96: جووووووووووووول التعادل ميدو جابر

ق84: جوووووووووووول المقاولون العرب يسجل الهدف الأول

ق62: تبديل للمصري نزول صلاح محسن ومحمود حمادة

ق59: خطيرة من المقاولون وتصدي مميز من عصام ثروت حارس المصري

ق53: تسديدة خطيرة من بامبو لكن أبو السعود يتصدى

بداية الشوط الثاني

ق40: تسديدة خطيرة من كريم بامبو وتمر بسلام على مرمى المقاولون العرب

ق35: مطالبات بركلة جزاء للمقاولون

ق30: خطيرة من بامبو لكن تسلل

ق26: تسديدة مميزة من موجيشا والحارس يتصدى

ق25: خطيرة من دغموم لصالح المصري وتمر بجوار المرمى

ق19: خطيرة للمصري وتمر بجوار المرمى

ق15: خطيرة للمقاولون العرب لكن الدفاع ينقذ الموقف

