انتهت في الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي أمام الجونة في الجولة الـ18 من بطولة الدوري والمقررة على استاد القاهرة.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة من خلال الضغط هنا

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد خوض 15 مباراة.

فيما يحل الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

----------------------

ق 90+6: بطاقة صفراء لياسر إبراهيم ليتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة.

ق 89: تبديل رابع للأهلي بخروج بنشرقي ونزول كريم فؤاد بدلا منه.

ق 87: تبديل للأهلي بخروج ديانج ونزول كوكا بدلا منه

ق 86: محمد علاء حارس الجونة يتصدى لتسديدة قوية من إمام عاشور

ق 85: هجمة مرتدة للأهلي ليسدد حسين الشحات من داخل منطقة الجزاء ولكن القائم يمنع الهدف الثاني.

ق 85: بلعمري يتألق ويمنع أحمد رفعت من المرور والتسديد على مرمى الشناوي

ق 64: كرة عرضية من رائعة من بلعمري، ومروان عثمان يسددها أعلى العارضة ليهدر فرصة الهدف الثاني.

ق 57: تبديلان للأهلي بنزول مروان عثمان وحسين الشحات بدلا من كامويش ومحمد علي بن رمضان.. وتبديلان للجونة بنزول أوجو صامويل وعمر الجزار بدلا من أحمد فؤاد ورضا صلاح.

ق 51: رأسية خطيرة من كامويش تصدى لها محمد علاء حارس الجونة ليبعدها إلى ركنية.

ق 48: سقوط ياسر إبراهيم للإصابة بعد التحام مع أحمد رفعت مهاجم الجونة.

ق 47: فرصة أولى للأهلي في الشوط الثاني بتسديدة من إمام عاشور مرت بجوار القائم بقليل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 1-0 برأسية إمام عاشور

ق 39: أحمد رفعت جناح الجونة يهدر فرصة خطيرة بعد انفراده بالمرمى ليسدد في الشباك من الخارج.

ق 35: جووووول الأول للأهلي عن طريق إمام عاشور برأسية رائعة بعد كرة عرضية من بنشرقي.

ق 27: أليو ديانج ينقذ هدفا محققا للجونة على خط المرمى، بعد رأسية من صابر الشيمي.

ق 25: بطاقة صفراء لمروان عطية بعد تدخل قوي ضد محمد النحاس لاعب الجونة

ق 11: علي الزاهدي لاعب الجونة يصطدم بمحمد الشناوي داخل منطقة الجزاء ويطلب بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم أمين عمر أمر باستمرار اللعب.

ق 8: محاولة من إمام عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

بداية المباراة