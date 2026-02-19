مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الجونة.. مطالبة بركلة جزاء

الخميس، 19 فبراير 2026 - 21:23

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش الملكي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي أمام الجونة في الجولة الـ18 من بطولة الدوري والمقررة على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد خوض 15 مباراة.

تشكيل الجونة - نور السيد يقود الفريق أمام الأهلي تشكيل الأهلي - بلعمري أساسي لأول مرة أمام الجونة.. وكامويش يقود الهجوم منافس الأهلي - تقرير: النيجيري أوجبيلو خارج حسابات الترجي بعد توقيعه للاتحاد الليبي

فيما يحل الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

ق 11: علي الزاهدي لاعب الجونة يصطدم بمحمد الشناوي داخل منطقة الجزاء ويطلب بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم أمين عمر أمر باستمرار اللعب.

ق 8: محاولة من إمام عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

بداية المباراة

