مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الجونة.. مطالبة بركلة جزاء
الخميس، 19 فبراير 2026 - 21:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي أمام الجونة في الجولة الـ18 من بطولة الدوري والمقررة على استاد القاهرة.
ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة من خلال الضغط هنا
ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد خوض 15 مباراة.
فيما يحل الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.
----------------------
ق 11: علي الزاهدي لاعب الجونة يصطدم بمحمد الشناوي داخل منطقة الجزاء ويطلب بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم أمين عمر أمر باستمرار اللعب.
ق 8: محاولة من إمام عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.
بداية المباراة
نرشح لكم
