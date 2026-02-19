مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) الجونة.. إهدار فرصة التعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي أمام الجونة في الجولة الـ18 من بطولة الدوري والمقررة على استاد القاهرة.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة من خلال الضغط هنا

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد خوض 15 مباراة.

فيما يحل الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

----------------------

ق 39: أحمد رفعت جناح الجونة يهدر فرصة خطيرة بعد انفراده بالمرمى ليسدد في الشباك من الخارج.

ق 35: جووووول الأول للأهلي عن طريق إمام عاشور برأسية رائعة بعد كرة عرضية من بنشرقي.

ق 27: أليو ديانج ينقذ هدفا محققا للجونة على خط المرمى، بعد رأسية من صابر الشيمي.

ق 25: بطاقة صفراء لمروان عطية بعد تدخل قوي ضد محمد النحاس لاعب الجونة

ق 11: علي الزاهدي لاعب الجونة يصطدم بمحمد الشناوي داخل منطقة الجزاء ويطلب بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم أمين عمر أمر باستمرار اللعب.

ق 8: محاولة من إمام عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

بداية المباراة