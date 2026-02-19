تشكيل المصري - كريم بامبو يقود الهجوم أمام المقاولون العرب.. وصلاح محسن على الدكة

الخميس، 19 فبراير 2026 - 20:44

كتب : FilGoal

كريم بامبو - المصري - زيسكو

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري عن التشكيل الفريق ذلك لمواجهة المقاولون العرب.

ويواجه المصري نظيره المقاولون العرب في إطار الجولة 18 من الدوري المصري على استاد هيئة قناة السويس.

ويستمر تواجد صلاح محسن على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي بالدوري المصري بعد مواجهة وادي دجلة، ويقود كريم بامبو الهجوم.

ويواصل الكوكي الاعتماد ثنائي الشباب عبد الوهاب نادر وأحمد شرف في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: عبد الوهاب نادر - محمد هاشم - مصطفى العش - عمرو السعداوي.

الوسط: بونو موجيشا – أحمد القرموطي - أحمد شرف.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - كريم بامبو - منذر طمين.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد شحاتة - أحمد منصور - صلاح محسن - محمد الشامي - محمد مخلوف - ميدو جابر - محمود حمادة - كينجسلي إيدو - مصطفى زيدان.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 6 انتصارات و7 تعادلات وهزيمتين.

ويقع المقاولون العرب في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 3 انتصارات و7 تعادلات و7 هزائم.

وسوف تنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الدوري المصري المصري البورسعيدي تشكيل المصري
