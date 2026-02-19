الهلال يستعيد ثيو هيرنانديز قبل الكلاسيكو أمام اتحاد جدة

شارك الفرنسي ثيو هرنانديز الظهير الأيسر لفريق الهلال في جزء من تدريبات فريقه بعد أن أنهى البرنامج التأهيلي لإصابته في مفصل القدم.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن ثيو سيكون جاهزا بنسبة كبيرة للمشاركة في الكلاسيكو أمام اتحاد جدة السبت المقبل.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الهلال في قمة الجولة 23 من الدوري السعودي على ملعب المملكة أرينا.

ويخضع المدافع الفرنسي لاختبارات قياسية وعضلية يوم الخميس، على أن تحدد إمكانية حضوره في القائمة التي سيقع عليها الاختيار للمشاركة في المباراة.

وغاب ثيو أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مواجهة الاتفاق في الدوري، بسبب الإصابة التي عانى منها عقب مباراة شباب الأهلي في النخبة.

ويتصدر الهلال سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة.

وتفصله نقطة وحيدة عن النصر ثاني الترتيب.