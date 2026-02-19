تشكيل الجونة - نور السيد يقود الفريق أمام الأهلي

الخميس، 19 فبراير 2026 - 20:28

كتب : FilGoal

نور السيد - الجونة - البنك الأهلي - الصورة من حساب الجونة الرسمي

يقود نور السيد قائد الجونة، فريقه أمام الأهلي في الدوري.

ويحل الجونة ضيفا على الأهلي في الجولة الـ18 من بطولة الدوري والمقررة على استاد القاهرة.

ويقود يتواجد في هجوم الجونة، اللاعب محمد النحاس صاحب هدف الفريق في شباك بيراميدز.

ويبدأ أحمد مصطفى "بيبو" مدرب الجونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: عبد الجواد تعلب - صابر الشيمي - أحمد عبد الرسول - أليو جوتا

الوسط: نور السيد - حفيظ إبراهيم - رضا صلاح

الهجوم: علي الزاهدي - أحمد رفعت - محمد النحاس

وعلى مقاعد البدلاء: حسن شاهين - محمد محمود - عمر الجزار - أحمد بليه - مصطفى مطاوع - أوجو صامويل - محمد عماد - ألفا توراي - أدهم الرفاعي

ويحل الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

أما الأهلي فيحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد خوض 15 مباراة.

