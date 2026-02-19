فابريجاس: يجب أن نشكر مودريتش لأنه معنا في الدوري الإيطالي

عبر سيسك فابريجاس مدرب كومو الإيطالي عن إعجابه الشديد بالمستوى الذي يقدمه لوكا مودريتش لاعب ميلان في الدوري الإيطالي.

والتقى الفريقان أمس الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة 24 للدوري الإيطالي.

وقال فابريجاس في تصريحات لـ DAZN: "من دواعي سروري مشاهدة مودريتش وهو يلعب، يبلغ من العمر 40 عاما ويؤدي بهذا المستوى".

وواصل "حاولنا الضغط عليه ومهاجمته لكنه لا يبالي إطلاقا".

وأتم "يجب أن نشكره لأنه هنا معنا في الدوري الإيطالي، ونستمتع كثيرا برؤيته".

صاحب الـ 40 عاما شارك بقميص ميلان في الدوري الإيطالي في 24 مباراة سجل هدفين وصنع 3 خلال 2006 دقيقة.

وفرط ميلان في نقطتين جديدتين بالتعادل مع كومو في لقاء مؤجل الجولة 24 لـ الدوري الإيطالي.

وكان من المفترض إقامة المباراة منذ 10 أيام لكنها تأجلت لإقامة حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية التي تستضيفها مدينة ميلانو في ملعب سان سيرو.

وعاد ميلان لخوض المباريات في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو بعد غياب شهر خاض خلاله 3 مباريات خارج ملعبه.

وأصبح الفارق بين ميلان الثاني وإنتر المتصدر بعد مرور 25 جولة 7 نقاط.