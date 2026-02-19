بعدما تسبب في أزمة لفريقه.. ستيرلنج يحصل على تصريح العمل والإقامة بهولندا

حصل رحيم ستيرلنج جناح فينورد الجديد على تصريح العمل والإقامة في هولندا من أجل بدء اللعب والتدرب مع فينورد داخل البلاد.

ستيرلنج الذي انضم إلى فينورد قبل أيام، لم ينجح في الحصول على تصريح العمل طوال الأيام الماضية.

مما جعل فريق فينورد اضطر لنقل تدريباته إلى بلجيكا في الأيام الأخيرة لمساعدة رحيم على الانضمام إلى الحصص التدريبية والانسجام مع الفريق.

وأعلن النادي يوم الخميس حصول ستيرلنج على تصريح العمل والإقامة، ليصبح جاهزا للتدرب واللعب داخل هولندا.

فينورد تعاقد مع الإنجليزي رحيم ستيرلنج في صفقة انتقال حر، بعدما أنهى تشيلسي تعاقده مع اللاعب.

ويمتد تعاقد فينورد مع ستيرلنج حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق وأن توج ستيرلنج بالدروي الإنجليزي أربع مرات سابقة، وخاض 82 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

وأشار تشيلسي إلى أن النادي قد أنهى تعاقده مع ستيرلنج بالتراضي بين الطرفين.

وقضى ستيرلنج الموسم الماضي معارا لأرسنال.

ولم يشارك ستيرلنج في أي مباراة منذ بداية الموسم بقميص تشسيلسي.

وانضم ستريلنج لتشيلسي في 2022 قادما من مانشستر سيتي.

ومنذ التعاقد مع تشيلسي لعب ستيرلنج 81 مباراة وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصنع 15 آخرين.

ولم يتوج صاحب الـ 31 عاما بأي لقب خلال فترة تواجده مع تشيلسي.