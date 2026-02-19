بيدري يشارك في تدريبات برشلونة قبل لقاء ليفانتي

الخميس، 19 فبراير 2026 - 19:13

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة

شارك بيدري لاعب وسط برشلونة في تدريبات فريقه الجماعية قبل أيام قليلة من مواجهة ليفانتي، وذلك بعد غيابه لأسابيع.

يوم الأربعاء، ذكرت جريدة سبورت أن بيدري قد يعود للمشاركة مع فريقه لدقائق معدودة بعد تعافيه من الإصابة، وذلك أمام ليفانتي في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وظهر لاعب الوسط في تدريبات الفريق الجماعية يوم الخميس ليثبت جاهزيته لخوض اللقاء.

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تقرير سبورت أوضح أن بيدري سيشارك في الشوط الثاني لمباراة ليفاني حسب رؤية هانز فليك مدرب برشلونة.

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وفي حالة مشاركة بيدري أمام ليفانتي يوم 22 فبراير سيتمم شهرا كاملا خارج الملاعب، وهو ما أوضحه نادي برشلونة حين أصيب اللاعب أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.

في ذلك الحين، أفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية أثبتت تعرض بيدري لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن".

وأتم البيان "من المتوقع أن تمتد فترة التعافي إلى شهر واحد".

وغاب بيدري بالفعل عن برشلونة في المباريات التالية:

ريال أوفييدو (الدوري الإسباني)

كوبنهاجن (دوري أبطال أوروبا)

إلتشي (الدوري الإسباني)

ألباسيتي (كأس ملك إسبانيا)

مايوركا (الدوري الإسباني)

جيرونا (الدوري الإسباني)

بيدري برشلونة ليفانتي
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