انتهى الجدال.. الجوهرة المشعة يستضيف مباراتي أهلي جدة واتحاد جدة آسيويا

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسيلعب قطبا جدة، أهلي جدة واتحاد جدة على ملعب الجوهرة معقل الفريقين.

وبذلك انتهت جولة محمومة من النقاش والجدل، إذ أوضحت بعض التقارير أن إحدى المباراتين ستقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.

واعتمد الاتحاد الآسيوي إقامة مواجهتي قطبي جدة على ملعب الجوهرة في يومي 9 و10 مارس.

سيلعب أهلي جدة مواجهة الذهاب أمام الدحيل في قطر، وسيخوض مواجهة الإياب في جدة يوم الاثنين 9 مارس.

فيما سيخوض اتحاد جدة مواجهته في أمام الوحدة الإماراتي ذهاباً في أبو ظبي، على أن تكون مواجهة الإياب في جدة يوم الثلاثاء 10 مارس.

وسيلعب الهلال ممثل السعودية الثالث في دوري الأبطال أمام السد في قطر ذهابا، وسيخوض مواجهة الإياب في ملعب المملكة أرينا يوم الثلاثاء 10 مارس.