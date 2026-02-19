انتهى الجدال.. الجوهرة المشعة يستضيف مباراتي أهلي جدة واتحاد جدة آسيويا

الخميس، 19 فبراير 2026 - 17:49

كتب : FilGoal

ملعب الجوهرة المشعة

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسيلعب قطبا جدة، أهلي جدة واتحاد جدة على ملعب الجوهرة معقل الفريقين.

وبذلك انتهت جولة محمومة من النقاش والجدل، إذ أوضحت بعض التقارير أن إحدى المباراتين ستقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.

جيسوس: أشعر أن جمهور النصر لا يهتم بدوري أبطال آسيا 2 جناح النصر يقترب من تجديد عقده منافس الأهلي - تقرير: النيجيري أوجبيلو خارج حسابات الترجي بعد توقيعه للاتحاد الليبي قبل مواجهة نبيل عماد.. أهلي جدة يستعيد ميندي وكيسي

واعتمد الاتحاد الآسيوي إقامة مواجهتي قطبي جدة على ملعب الجوهرة في يومي 9 و10 مارس.

سيلعب أهلي جدة مواجهة الذهاب أمام الدحيل في قطر، وسيخوض مواجهة الإياب في جدة يوم الاثنين 9 مارس.

فيما سيخوض اتحاد جدة مواجهته في أمام الوحدة الإماراتي ذهاباً في أبو ظبي، على أن تكون مواجهة الإياب في جدة يوم الثلاثاء 10 مارس.

وسيلعب الهلال ممثل السعودية الثالث في دوري الأبطال أمام السد في قطر ذهابا، وسيخوض مواجهة الإياب في ملعب المملكة أرينا يوم الثلاثاء 10 مارس.

