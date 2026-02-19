دورتموند يتعاقد مع موهبة برازيلية

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الالماني تعاقده مع البرازيلي كاوا براتيس قادما من كروزيرو البرازيلي.

البالغ من العمر 17 عاما سينضم لدورتموند بداية الموسم المقبل.

وسيتمكن براتيس من اللعب مع دورتموند بعد بلوغه 18 عاما في أغسطس المقبل.

وبذلك سيواصل اللعب مع كروزيرو حتى صيف 2026.

ووقع الموهوب البرازيلي الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر على عقد يربطه بدورتموند حتى صيف 2031.

ولم يعلن دورتموند قيمة الصفقة.

لكن تقارير عديدة أوضحت أنها تمت مقابل 7 ملايين يورو + 5 ملايين كإضافات.

وظهر براتيس خلال 17 مباراة مع الفريق الأول لكروزيرو، وسجل هدفا واحدا.