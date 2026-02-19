دورتموند يتعاقد مع موهبة برازيلية

الخميس، 19 فبراير 2026 - 17:11

كتب : FilGoal

كاوا براتيس

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الالماني تعاقده مع البرازيلي كاوا براتيس قادما من كروزيرو البرازيلي.

البالغ من العمر 17 عاما سينضم لدورتموند بداية الموسم المقبل.

وسيتمكن براتيس من اللعب مع دورتموند بعد بلوغه 18 عاما في أغسطس المقبل.

أخبار متعلقة:
بايرن يتدرب وسط عاصفة ثلجية.. وكومباني يرفض إلغاء التدريب بعد الإفطار.. تحديد موعد مباراتي ليفربول وسيتي في كأس إنجلترا رغم إصابته بالصليبي.. مدرب موناكو: مينامينو قد يشارك في كأس العالم لا جازيتا: 6 لاعبين خارج حسابات سباليتي في يوفنتوس الموسم المقبل

وبذلك سيواصل اللعب مع كروزيرو حتى صيف 2026.

ووقع الموهوب البرازيلي الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر على عقد يربطه بدورتموند حتى صيف 2031.

ولم يعلن دورتموند قيمة الصفقة.

لكن تقارير عديدة أوضحت أنها تمت مقابل 7 ملايين يورو + 5 ملايين كإضافات.

وظهر براتيس خلال 17 مباراة مع الفريق الأول لكروزيرو، وسجل هدفا واحدا.

بوروسيا دورتموند كروزيرو كاوا براتيس
نرشح لكم
"الحقيقة أنني مُنهك نفسيا للغاية".. كوتينيو يعلن رحيله عن فاسكو دا جاما جلوبو: كوتينيو أبلغ فاسكو دا جاما بنيته فسخ تعاقده ذا صن: يونايتد يرفض طلب برشلونة بتقليل نسبة شراء راشفورد تقرير: جاكسون يقترب من العودة إلى تشيلسي تقرير: ليفربول يبدأ التفاوض مع ممثلي روجرز تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم لاعب وسط ميدلسبره تقرير: مانشستر سيتي يحدد مستقبل حارسه ميرور: تصريحات عادية من فينيسيوس تثير الجدل حول رغبة ريال مدريد في سوبوسلاي
أخر الأخبار
تجنبا لإثارة الجدل حول ريال مدريد.. إلغاء مؤتمر مورينيو قبل مباراة بنفيكا في الدوري 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
انتهى الجدال.. الجوهرة المشعة يستضيف مباراتي أهلي جدة واتحاد جدة آسيويا ساعة | سعودي في الجول
الأعلى أجرا.. ساكا يمدد تعاقده مع أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
دورتموند يتعاقد مع موهبة برازيلية ساعة | ميركاتو
جيسوس: أشعر أن جمهور النصر لا يهتم بدوري أبطال آسيا 2 ساعة | سعودي في الجول
جناح النصر يقترب من تجديد عقده 2 ساعة | سعودي في الجول
بايرن يتدرب وسط عاصفة ثلجية.. وكومباني يرفض إلغاء التدريب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - عيد مرازيق مدرب للسكة الحديد خلفا لأحمد عيد عبد الملك 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523681/دورتموند-يتعاقد-مع-موهبة-برازيلية