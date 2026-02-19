دورتموند يتعاقد مع موهبة برازيلية
الخميس، 19 فبراير 2026 - 17:11
كتب : FilGoal
أعلن نادي بوروسيا دورتموند الالماني تعاقده مع البرازيلي كاوا براتيس قادما من كروزيرو البرازيلي.
البالغ من العمر 17 عاما سينضم لدورتموند بداية الموسم المقبل.
وسيتمكن براتيس من اللعب مع دورتموند بعد بلوغه 18 عاما في أغسطس المقبل.
وبذلك سيواصل اللعب مع كروزيرو حتى صيف 2026.
ووقع الموهوب البرازيلي الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر على عقد يربطه بدورتموند حتى صيف 2031.
ولم يعلن دورتموند قيمة الصفقة.
لكن تقارير عديدة أوضحت أنها تمت مقابل 7 ملايين يورو + 5 ملايين كإضافات.
وظهر براتيس خلال 17 مباراة مع الفريق الأول لكروزيرو، وسجل هدفا واحدا.
نرشح لكم
"الحقيقة أنني مُنهك نفسيا للغاية".. كوتينيو يعلن رحيله عن فاسكو دا جاما جلوبو: كوتينيو أبلغ فاسكو دا جاما بنيته فسخ تعاقده ذا صن: يونايتد يرفض طلب برشلونة بتقليل نسبة شراء راشفورد تقرير: جاكسون يقترب من العودة إلى تشيلسي تقرير: ليفربول يبدأ التفاوض مع ممثلي روجرز تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم لاعب وسط ميدلسبره تقرير: مانشستر سيتي يحدد مستقبل حارسه ميرور: تصريحات عادية من فينيسيوس تثير الجدل حول رغبة ريال مدريد في سوبوسلاي