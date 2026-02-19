جيسوس: أشعر أن جمهور النصر لا يهتم بدوري أبطال آسيا 2

دعا البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق النصر اإلى استشعار قيمة دوري أبطال آسيا 2، بعد فوز لاعبيه أمام 3600 متفرج على أركاداج التركمانستاني، مساء الأربعاء في إياب دور الـ 16.

وانتصر الفريق 1ـ0، مُكرّرًا نتيجة الذهاب قبل أسبوع، وتأهَّل إلى ربع النهائي، لملاقاة الوصل الإماراتي.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "تمنيت لو أن الجماهير حضرت.. شعرتُ أنها لا تعطي قيمة لهذه البطولة".

وتابع "هذه البطولة قيمتها كبيرة، والفريق الذي واجهناه كان ملعبه ممتلئًا بـ 45 ألف متفرج عندما لعِبنا ضده على أرضه، اليوم 3600 عدد ضعيف للغاية".

وأضاف "النصر كبير، وكبير بجماهيره، وفي اللحظات الصعبة يجب على جماهير الفرق الكبرى الحضور، أنتظر منها الحضور في المباراة المقبلة".

وأكمل "هدفُنا الأول التأهل، والثاني مشاركة اللاعبين اللذين لا يشاركون كثيرا".

وأكد البرتغالي استهداف الفريق الفوز بالدوري السعودي ودوري أبطال آسيا 2 هذا الموسم.