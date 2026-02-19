دوري المحترفين - عيد مرازيق مدرب للسكة الحديد خلفا لأحمد عيد عبد الملك

قرر مجلس إدارة نادي السكة الحديد تعيين عيد مرازيق مديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد عيد عبد الملك.

وتقدم أحمد عيد عبد الملك باستقالته من تدريب الفريق عقب التعادل مع أبو قير للأسمدة سلبيا في الجولة 23 من دوري المحترفين.

وقال أحمد عيد عبد الملك: "أتقدم بالشكر والتقدير لنادي السكة الحديد العريق على الفترة الماضية، ويشهد الله أن كل الأمور إداريًا وماديًا وفنيًا كانت على ما يرام".

وأضاف "الحمد لله، نادي السكة خرج من النفق المظلم وعاد إلى الطريق الصحيح بفضل مجهود الجميع. أتمنى لهم كل التوفيق، ولنادي السكة التقدم والصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل إن شاء الله. وأتمنى أن يوفقني الله في خطوتي القادمة".

ويستعد السكة الحديد لمواجهة الإنتاج الحربي الخميس المقبل في الجولة 24 لدوري المحترفين.

ويحتل السكة الحديد المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

وسبق لعيد مرازيق الصعود مع البنك الأهلي للدوري الممتاز كما صعد مع أندية البلاستيك كوكاكولا (مودرن سبورت) والبلاستيك من دوري القسم الثالث للقسم الثاني.

وخاض عيد مرازيق تجربة مع نادي الداخيلة بالدوري الممتاز لكنه لم يستمر طويلا.