رومانو: فيكاريو منفتح على الانضمام إلى إنتر

يرحب جولييلمو فيكاريو حارس مرمى توتنام بفكرة الانتقال إلى إنتر بداية من الموسم المقبل.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن جولييلمو فيكاريو حارس مرمى توتنام منفتح تماما على فكرة الانتقال إلى إنتر خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضح رومانو عبر قناته على يوتيوب: "فيكاريو اسم بارز جدا في قائمة إنتر. هناك انفتاح كامل من جانبه تجاه المشروع، وهو منفتح تماما على الانضمام إلى إنتر".

وكانت تقارير إيطالية قد كشفت في وقت سابق أن فيكاريو يعد الهدف الأول لإنتر لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل.

ويأتي ذلك خاصة مع اقتراب رحيل يان سومر بنهاية عقده في يونيو.

وسبق أن اقترب الحارس الإيطالي من الانضمام إلى إنتر في عام 2023 قبل أن ينتقل إلى توتنام قادما من إمبولي.

وخاض فيكاريو 36 مباراة بقميص توتنام هذا الموسم، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 13 مباراة واستقبل 48 هدفا.

ويعد فيكاريو الحارس الثاني لمنتخب إيطاليا، وشارك في خمس مباريات دولية حتى الآن.

ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة عقب خوض 25 مباراة.

ويبتعد إنتر بفارق 7 نقاط عن ميلان أقرب منافسيه.