رغم إصابته بالصليبي.. مدرب موناكو: مينامينو قد يشارك في كأس العالم

الخميس، 19 فبراير 2026 - 15:32

كتب : FilGoal

مينامينو - اليابان ضد فيتنام

أوضح البلجيكي سيباستيان بوكونيولي مدرب موناكو أن هناك أمل في مشاركة لاعبه الياباني تاكومي مينامينو مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 رغم إصابته بالرباط الصليبي.

وتحوك الشكوك حول قدرة الياباني تاكومي مينامينو لاعب موناكو على المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى ديسمبر الماضي.

وتترواح مدة العودة بعد الإصابة بالرباط الصليبي بين 6 و9 أشهر.

وقال بوكونيولي في تصريحات للصحفيين: "هناك أمل لمينامينو أن يلحق بمسابقة أخرى (كأس العالم) بعد نهاية الموسم".

ومن المرجح أن يغيب لاعب ليفربول السابق عن صفوف منتخب اليابان في كأس العالم يونيو المقبل.

ويلعب المنتخب الياباني ضمن المجموعة السادسة رفقة تونس وهولندا وأحد المتأهلين من الملحق العالمي.

اللاعب البالغ من العمر لعب 73 مباراة دولية بقميص اليابان، وسجل 26 هدفا.

