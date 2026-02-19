موعد انضمام لاعب ليفربول لمعسكر منتخب مصر للشباب

يتواجد كريم أحمد لاعب ليفربول ضمن خيارات وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاما تحضيرا لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويخوض منتخب مصر تحت 20 عاما مباراتين وديتين ضد العراق خلال المعسكر المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، انضمام كريم أحمد لاعب ليفربول غدا الجمعة لمعسكر الفراعنة تحضيرا لمواجهتي العراق.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي، يومي 24 و28 فبراير الحالي، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات القارية المؤهلة لنهائيات لكأس الأمم الإفريقية.

ويجيد كريم أحمد اللعب في مركزي صانع الألعاب والمهاجم الصريح ووقع أول عقد احترافي له في صيف 2025 وتم تصعيده إلى فريق تحت 21 عام بنادي ليفربول.

وشارك كريم أحمد بالموسم المنصرم مع فريق تحت 18 عامًا، وسجل سبعة أهداف وصنع خمسة أخرى في مختلف البطولات.

وأعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قائمة فريقه لخوض المعسكر المقرر انطلاقه يوم الجمعة.

وضمت قائمة المنتخب 30 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: إياد تامر - عمر عبد العزيز- مصطفى سامي.

خط الدفاع: إياد مدحت - محمد عبد البصير- عبد الله بدير - حمزة الدجوي - نور أشرف - محمد عوض - ماهر خالد - يوسف شيكا - مهند الشامي.

خط الوسط: محمد سمير كونتا - محمد عاطف، أحمد ياسر - مصطفى العارف - عبد الرحمن عادل - عمر ثروت - كريم أحمد - محمد حمد - أدهم كريم - عمر العزب - كريم جمعة - ياسين عاطف - محمود صلاح - أنس رشدي - إبراهيم عبد الفتاح.

خط الهجوم : محمود حسن جمعه - أحمد محمد على - محمود سلطان.