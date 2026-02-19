الأعلى للإعلام يقرر استدعاء مدير حساب "راديو الزمالك" بسبب مخالفة أكواد المجلس

الخميس، 19 فبراير 2026 - 14:07

كتب : FilGoal

راديو الزمالك

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء مدير الحساب الإلكتروني لصفحة "راديو الزمالك" الخاصة بإذاعة نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بسبب مخالفة أكواد المجلس الأعلى للإعلام وفقا للبيان.

وجاء بيان الأعلى للإعلام كالآتي:

"بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قررت لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء مدير الحساب الإلكتروني "صوت الزمالك" التابع لراديو نادي الزمالك، على مواقع التواصل الاجتماعي".

"وذلك بشأن الفيديو المذاع بتاريخ 17 فبراير، والذي تضمن مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس".

وكانت صفحة راديو الزمالك هاجمت طاقم تحكيم مواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

وخسر الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في ثمن نهائي كأس مصر بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق سيراميكا كليوباترا انتصاره الأول تاريخيا على حساب الزمالك.

وسجل هدفا سيراميكا كل من حسام عبد المجيد بالخطأ في مرماه وأحمد بلحاج.

بينما سجل محمد إسماعيل هدف الزمالك الوحيد.

ويصعد سيراميكا كليوباترا إلى ربع النهائي لمواجهة فريق طلائع الجيش في 18 مارس المقبل.

الزمالك راديو الزمالك صوت الزمالك
