طريق بيراميدز - نهضة بركان يرفع ملف ممادو كمارا إلى فيفا

قرر نادي نهضة بركان المغربي رفع ملف اللاعب السنغالي ممادو كمارا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوقه.

وفشل أهلي طرابلس الليبي في قيد كمارا قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في الدوري الليبي رغم إتمامه الاتفاق مع نهضة بركان على دفع الشرط الجزائي للاعب الوسط السنغالي.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن نهضة بركان قرر رفع ملف السنغالي ممادو كمارا إلى فيفا.

وأوضحت التقارير أن كمارا عقده ساري حتى 2027، ولكنه غادر بطريقة غير قانونية نحو أهلي طرابلس الليبي، ما دفع نهضة بركان للتوجه إلى فيفا.

وكان أهلي طرابس قد أصدر بيانا رسميا أوضح من خلاله أسباب تعثر التعاقد مع ممادو كمارا.

وقال أهلي طرابلس في بيانه:

"يؤكد النادي الأهلي الرياضي أن اجراءات التعاقد مع اللاعب السنغالي مامادو الأمين كمارا قد جرت بصورة قانونية صحيحة، بعد اتفاق نهائي مع اللاعب ومحاميه مبدئياً على دفع الشرط الجزائي للاعب، ولا يتم في هذه الحالة الدفع إلا بعد صدور البطاقة الدولية، وتقديم المستندات المطلوبة داخل نافذة التسجيل المعتمدة واعتبار اللاعب حراً في هذه الحالة"

"وفي الوقت الذي سابق فيه النادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء إجراءات التسجيل الخاصة باللاعب إلا أن ضيق الوقت وتأخر اكتمال اجراءات الاتفاق النهائي بين الطرفين، فإنه يشكر اللاعب كامارا ومحاميه المحترم على الجهد المبذول من قبلهما وكذلك اختيارهما لعرض النادي الأهلي على باقي العروض الأخرى"

"ويؤكد النادي الأهلي استمراره في مشروعه لدعم الفريق الأول لكرة القدم بأفضل الأسماء من اللاعبين المحترفين، خلال فترة الانتقالات القادمة، وأنه يثق في اختيارات الجهاز الفني التي تمت خلال فترة الانتقالات الحالية".

يذكر أن نهضة بركان سيواجه الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلعب الفاز من هذه المواجهة، ضد الفائز من مواجهة بيراميدز أمام الجيش الملكي.