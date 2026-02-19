طريق بيراميدز - نهضة بركان يرفع ملف ممادو كمارا إلى فيفا

الخميس، 19 فبراير 2026 - 13:33

كتب : FilGoal

لامين كمارا - نهضة بركان

قرر نادي نهضة بركان المغربي رفع ملف اللاعب السنغالي ممادو كمارا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوقه.

وفشل أهلي طرابلس الليبي في قيد كمارا قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في الدوري الليبي رغم إتمامه الاتفاق مع نهضة بركان على دفع الشرط الجزائي للاعب الوسط السنغالي.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن نهضة بركان قرر رفع ملف السنغالي ممادو كمارا إلى فيفا.

أخبار متعلقة:
طريق بيراميدز - نهضة بركان يفوز في الدوري بعد العودة عقب أكثر من 3 أشهر أجندة بيراميدز في رمضان – تصل إلى 8 مباريات.. الدوري وكأس مصر ورحلة إلى المغرب بسبب أحداث مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي يلاقي بيراميدز بدون جماهير بيراميدز: نتمنى أن تكون مباراة الجيش الملكي بوابة لنهائي أبطال إفريقيا

وأوضحت التقارير أن كمارا عقده ساري حتى 2027، ولكنه غادر بطريقة غير قانونية نحو أهلي طرابلس الليبي، ما دفع نهضة بركان للتوجه إلى فيفا.

وكان أهلي طرابس قد أصدر بيانا رسميا أوضح من خلاله أسباب تعثر التعاقد مع ممادو كمارا.

وقال أهلي طرابلس في بيانه:

"يؤكد النادي الأهلي الرياضي أن اجراءات التعاقد مع اللاعب السنغالي مامادو الأمين كمارا قد جرت بصورة قانونية صحيحة، بعد اتفاق نهائي مع اللاعب ومحاميه مبدئياً على دفع الشرط الجزائي للاعب، ولا يتم في هذه الحالة الدفع إلا بعد صدور البطاقة الدولية، وتقديم المستندات المطلوبة داخل نافذة التسجيل المعتمدة واعتبار اللاعب حراً في هذه الحالة"

"وفي الوقت الذي سابق فيه النادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء إجراءات التسجيل الخاصة باللاعب إلا أن ضيق الوقت وتأخر اكتمال اجراءات الاتفاق النهائي بين الطرفين، فإنه يشكر اللاعب كامارا ومحاميه المحترم على الجهد المبذول من قبلهما وكذلك اختيارهما لعرض النادي الأهلي على باقي العروض الأخرى"

"ويؤكد النادي الأهلي استمراره في مشروعه لدعم الفريق الأول لكرة القدم بأفضل الأسماء من اللاعبين المحترفين، خلال فترة الانتقالات القادمة، وأنه يثق في اختيارات الجهاز الفني التي تمت خلال فترة الانتقالات الحالية".

يذكر أن نهضة بركان سيواجه الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيلعب الفاز من هذه المواجهة، ضد الفائز من مواجهة بيراميدز أمام الجيش الملكي.

نهضة بركان بيراميدز لامين كمارا
نرشح لكم
الأعلى للإعلام يقرر استدعاء مدير حساب "راديو الزمالك" بسبب مخالفة أكواد المجلس منافس الأهلي - تقرير: النيجيري أوجبيلو خارج حسابات الترجي بعد توقيعه للاتحاد الليبي الأهلي: تريزيجيه وزيزو في المرحلة الثالثة من التأهيل مواعيد مباريات الخميس 19 فبراير 2026.. الأهلي ضد الجونة ضمن 3 مواجهات بالدوري جاب الله يكشف سبب غياب عمرو الجزار عن لقاء الجونة مران الأهلي - أفشة يتواجد في تدريبات الفريق قائمة الأهلي - هادي رياض يتواجد لأول مرة أمام الجونة.. وثلاثي هجومي طريق الأهلي - صنداونز يهزم أورلاندو ويقترب من صدارة الدوري الجنوب إفريقي
أخر الأخبار
الأعلى للإعلام يقرر استدعاء مدير حساب "راديو الزمالك" بسبب مخالفة أكواد المجلس 59 ثاتيه | الدوري المصري
ريال مدريد يعلن تقديم جميع الأدلة إلى "يويفا" بشأن أحداث مباراة بنفيكا 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طريق بيراميدز - نهضة بركان يرفع ملف ممادو كمارا إلى فيفا 34 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة يعلن تخصيخ 14 ألف مقعد جديد لأصحاب التذاكر الموسمية في كامب نو 42 دقيقة | الدوري الإسباني
سلوت يكشف عودة إيزاك هذا الموسم.. وموقف المصابين 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيلد: مانشستر يونايتد فتح باب المفاوضات مع ناجلسمان ساعة | الدوري الإنجليزي
لياو: كنا الأفضل أمام كومو.. وسباق الدوري الإيطالي لا يزال قائما ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: يوفنتوس يتمسك بـ سباليتي.. ودوري الأبطال يحسم مصير المشروع ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523667/طريق-بيراميدز-نهضة-بركان-يرفع-ملف-ممادو-كمارا-إلى-فيفا