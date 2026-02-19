لياو: كنا الأفضل أمام كومو.. وسباق الدوري الإيطالي لا يزال قائما

أبدى رافائيل لياو رضاه عن أداء ميلان رغم التعادل 1-1 أمام كومو،مؤكدا أن الفريق لعب بشكل أفضل مقارنة بمباراة الفوز 3-1 الشهر الماضي.

رافائيل لياو النادي : ميلان ميلان

وكان ميلان قد فاز على كومو في 15 يناير بنتيجة 3-1، رغم أن المباراة شهدت تفوقا نسبيا لأصحاب الأرض وتألقا لافتا من مايك ماينان.

وقال لياو عبر DAZN: "كانت مباراة يجب أن نفوز بها، لعبنا أفضل بكثير مقارنة بالمباراة الماضية أمام كومو".

وأضاف "استحوذنا على الكرة بصورة أكبر، لكن كان يجب أن نكون أكثر حسما أمام المرمى في الشوط الأول. استقبلنا هدفا، لكن واصلنا الضغط وكان علينا أن نكون أكثر إصرارا في اللمسة الأخيرة".

وعن فرص التتويج باللقب، قال لياو: "ما زال هناك العديد من المباريات. الدوري الإيطالي أصبح صعبا جدا، ولا يمكن التنبؤ بالنتائج".

واختتم لياو تصريحاته "سنقدم أفضل ما لدينا، نحاول الفوز بالمباراة المقبلة ثم نرى ما سيحدث، نريد الاستمرار في التقدم".

وحرص لياو عقب تسجيله الهدف على التوجه إلى ماينان واحتضانه دعما له بعد الخطأ الذي تسبب في الهدف.

ويبتعد ميلان بفارق 7 نقاط عن إنتر متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، رغم وصوله إلى 24 مباراة متتالية دون هزيمة.