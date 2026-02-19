زميل ميدو السابق.. مارسيليا يعلن حبيب باي مدربا للفريق

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا تعيين السنغالي حبيب باي مدربا للفريق.

وكان باي أقيل من تدريب استاد رين وتم تعيين فرانك هايس بدلا منه يوم الأربعاء.

ويتولى لاعب مارسيليا السابق، قيادة الفريق بدلا من روبرتو دي زيربي الذي تمت إقالته قبل أيام.

وربما يقود باي مارسيليا لأول مرة كمدرب غدا الجمعة أمام استاد بريست.

وسبق وأن زامل حبيب باي، أحمد حسام "ميدو" في موسم 2003 - 2004 بنادي مارسيليا.

وكان السنغالي باي يلعب في مركز الظهير الأيمن وسبق له اللعب لأندية مارسيليا وستراسبورج وأستون فيلا ونيوكاسل.

وخاض حبيب باي 45 مباراة دولية رفقة منتخب السنغال قبل اعتزاله في 2012.

وأعلن أولمبيك مارسيليا رحيل مدربه روبيرتو دي زيربي عن قيادة الفريق بعد الخسارة من باريس سان جيرمان بخمسة أهداف دون رد في كلاسيكو فرنسا.

المدرب الإيطالي صاحب الـ 46 عاما قاد مارسيليا منذ بداية الموسم الماضي.

وقاد دي زيربي الفريق في 69 مباراة وحقق خلالها الفوز في 39 وخسر 22 وتعادل 8 مباريات.

ونجح دي زيربي في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

ويحتل مارسيليا حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة.

