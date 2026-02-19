قبل مواجهة نبيل عماد.. أهلي جدة يستعيد ميندي وكيسي

استعاد الجهاز الفني لنادي أهلي جدة السعودي خدمات الثنائي، إدوارد ميندي وفرانك كيسيه قبل مواجهة النجمة بالدوري السعودي.

ويلعب أهلي جدة ضد النجمة مساء اليوم ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي.

وعاد الثنائي ميندي وكيسيه للمشاركة في تدريب أهلي جدة الجماعية بعدما غاب عن مباراة الفريق ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وفاز أهلي جدة على شباب الأهلي الإماراتي 4-3 ضمن ختام الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة، وضمن حامل اللقب تواجده في ثمن النهائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجمة الذي يضم نبيل عماد المنضم حديثا من صفوف الزمالك.

أهلي جدة يبحث عن استمرار الانتصارات للحفاظ على حظوظه في المنافة، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 50 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهلال متصدر الترتيب، ونقطتين عن النصر الوصيف.

في المقابل يدخل النجمة المبارا بمعنويات مرتفعة بعدما حقق أول انتصار له هذا الموسم بالفوز على الخلود 2-1 بالجولة الماضية.

ويحتل النجمة المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط.