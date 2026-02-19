أوسيمين: سباليتي كان مثل والدي.. واخترت جالاتاسراي لأن شغفه يشبه نابولي

تحدث فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتاسراي عن علاقته بلوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق، مؤكدا أنه كان بمثابة والده خلال فترته في إيطاليا، كما كشف أسباب اختياره الانتقال إلى جالاتاسراي.

ونشر أوسيمين مقالا عبر منصة The Player’s Tribune بعنوان "صلاة من القاع"، استعرض فيه مسيرته منذ اللعب حافيا في شوارع نيجيريا، وحتى وصوله إلى القمة في أوروبا.

وقال أوسيمين: "عندما غادرت ليل الفرنسي كنت ضائعا، وعندما وصلت إلى نابولي وجدت نفسي. أشكر المدينة والجماهير وزملائي لأنهم غيروا حياتي".

وأضاف "أتذكر أول اجتماع لي مع سباليتي، قلت له أنا لست بخير، أنا غاضب جدا وحزين ورأسي ليس في المكان الصحيح".

وكشف "سباليتي كان مثل والدي، عندما كنت أخطئ كان يهاجمني، لكنه كان يؤمن بي من أعماقه، وكان يرى أنني قادر على أن أكون الأفضل في العالم".

وأوضح المهاجم النيجيري أن سباليتي كان يعيش أجواء العمل بكل تفاصيلها قائلا: "لم نكن نستطيع الشكوى، لأنه كان ينام في مكتبه لخمسة أشهر تقريبا. كان لديه سرير صغير هناك، مثل الجيش".

وتابع: "كان يقول لنا قبل المباريات الكبرى إذا فزتم باللقب سيتحدثون عنكم حتى تكبروا في السن".

وعن التتويج بالدوري الإيطالي قال: "الفوز بلقب شيء مهم، لكن الفوز بالدوري الإيطالي مع نابولي بعد 33 عاما هو صناعة تاريخ حقيقي".

وكشف أوسيمين سبب انتقاله إلى جالاتاسراي "كثيرون قالوا لي لا تذهب إلى تركيا، هل أنت مجنون؟ حتى أحد الوكلاء السابقين حذرني".

وأتم تصريحاته "أنا أفكر بقلبي. أردت اللعب لجالاتاسراي. كيف أترك شغف نابولي وأذهب إلى أي ناد آخر؟ مستحيل. أردت ناديا من بين الأفضل عالميا من حيث الشغف، جماهير تعيش كرة القدم بطريقة مختلفة".