"تبدو خطيرة".. إنتر ينتظر نتيجة الفحص الطبي لحسم تفاصيل إصابة لاوتارو مارتينيز

تعرض لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر لإصابة خلال خسارة فريقه 3-1 أمام بودو جليمت النرويجي في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودخل فريق إنتر اللقاء مدركا صعوبة المواجهة في الأجواء الباردة وعلى أرضية الملعب الصناعي، قبل أن يتلقى ضربة جديدة بإصابة قائده الأرجنتيني.

وقال كيفو عقب المباراة لشبكة DAZN: "إصابة لاوتارو مارتينيز تبدو خطيرة إلى حد ما".

وكشفت شبكة سكاي إيطاليا أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية يوم الجمعة لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، وسط مؤشرات أولية على أنها تتعلق بعضلة الساق.

وبات من غير المرجح لحاق لاوتارو بمباراة الإياب المقررة الثلاثاء المقبل في سان سيرو، في ظل حاجة إنتر لتعويض تأخره بهدفين من أجل التأهل.

ويمثل غياب المهاجم الأرجنتيني ضربة قوية لفريق كيفو، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية هذا الموسم، رغم توافر بدائل مثل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو وأنجي يوان بوني.

ويحاول إنتر في الوقت ذاته الحفاظ على صدارته في الدوري الإيطالي، ما يزيد من صعوبة المرحلة المقبلة في ظل احتمالية فقدان هدافه الأبرز.