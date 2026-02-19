فابريجاس يعتذر بعد الاشتباك مع أليجري خلال مواجهة كومو ضد ميلان

اشتعل التوتر بين ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان وسيسك فابريجاس مدرب كومو خلال مواجهة الفريقين التي انتهت بالتعادل 1-1 في سان سيرو.

وشهدت المباراة واقعة مثيرة للجدل عندما بدا أن فابريجاس حاول جذب أليكسيس ساليماكرز من قميصه أو دفعه أثناء سير اللعب على الخط الجانبي، ورد جناح ميلان بغضب، قبل أن يتدخل أحد أفراد الجهاز الإداري لكومو، لتندلع مشادة كلامية مع أليجري.

من جانبه، قدم فابريجاس اعتذارا صريحا عقب اللقاء.

وقال فابريجاس عبر شبكة سكاي سبورتس: "أعتذر، كانت لمسة بسيطة، ورد فعل أليجري كان مبالغا فيه، لكن أعترف أنه لم يكن يجب أن أفعل ذلك".

وأضاف "كان تصرفا غير رياضي، ويجب علينا كمدربين أن نلتزم بضبط النفس".

وأتم "كنت سأغضب أيضا لو كنت مكانه، لذلك لا يسعني سوى الاعتذار، وأتمنى ألا يتكرر هذا الأمر مجددا في مسيرتي".

وكشفت تقارير إيطالية أن التوتر استمر بعد صافرة النهاية، إذ تبادل المدربان كلمات حادة مجددا في الممر المؤدي إلى قاعة المؤتمرات الصحفية.

ولم يرصد الحكم الواقعة الأولى من فابريجاس، ليشهر البطاقة الحمراء في وجه أليجري وأحد أفراد جهاز كومو فقط، وهو ما أثار استياء مدرب ميلان.

وكانت هناك توترات سابقة بين المدربين خلال مواجهة الدور الأول التي فاز فيها ميلان 3-1 على ملعب سينيجاليا رغم تفوق كومو في مجريات اللعب.