الأهلي: تريزيجيه وزيزو في المرحلة الثالثة من التأهيل

بدأ الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد سيد "زيزو" تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج التأهيلي.

ويستضيف الأهلي فريق الجونة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري.

وشهدت قائمة الأهلي استمرار غياب الثنائي بسبب الإصابة.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفرق أن الثنائي تريزيجيه وزيزو في حالة تحسن مستمر وفق البرنامج التدريبي.

وأشار جاب الله إلى أن الثنائي بدأ مساء الأربعاء في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من التأهيل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

ويعاني تريزيجيه من إصابة بشد أسفل العضلة الخلفية، بينما يعاني زيزو من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

وتواجد هادي رياض مدافع الأهلي الجديد في قائمة يس توروب لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 15 مباراة وبفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا.

ولعب الأهلي مباراة أقل عن سيراميكا كليوباترا.

أما الجونة فيأتي في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد هاني - هادي رياض - أحمد نبيل كوكا - يوسف بلعمري - أحمد عيد - كريم فؤاد.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - حسين الشحات - أشرف بنشرقي.

الهجوم: يلسين كامويش - مروان عثمان - محمد شريف.