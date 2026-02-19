مواعيد مباريات الخميس 19 فبراير 2026.. الأهلي ضد الجونة ضمن 3 مواجهات بالدوري

تستأنف منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري أول أيام شهر رمضان والموافق 19 فبراير الجاري.

لمتابعة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يستضيف الأهلي فريق الجونة في التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة 18 على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويواجه المصري فريق المقاولون العرب في نفس التوقيت على استاد السويس وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 2.

ويلعب فاركو أمام بتروجت في ثالث مواجهات اليوم بنفس التوقيت على استاد حرس الحدود بالمكس.

الدوري السعودي

يحل النجمة بقيادة نبيل عماد ضيفا على أهلي جدة في تمام التاسعة مساء.

بينما يواجه الاتفاق فريق الفتح، ويحل الرياض ضيفا على الخلود بنفس التوقيت.

وتذاع جميع المباريات عبر شبكة قنوات ثمانية السعودية.