مران الأهلي - أفشة يتواجد في تدريبات الفريق

تواجد محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري في تدريبات الفريق باستاد مختار التتش.

محمد مجدي أفشة النادي : الاتحاد السكندري الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق الجونة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري.

واختتم الأهلي استعداداته لمواجهة الجونة في مسابقة الدوري.

وظهر أفشة في تدريبات الأهلي مع وليد صلاح الدين مدير الكرة.

واستغل أفشة حصوله على راحة من تدريبات الاتحاد السكندري لزيارة فريقه السابق.

وكان الاتحاد السكندري قد تغلب على سموحة في الجولة 18 ليحقق انتصاره الثالث على التوالي ويتقدم في ترتيب الدوري.

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة أمام بتروجت يوم 25 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 19.

وتقدم الاتحاد للمركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة ليبتعد أكثر عن المراكز المؤدية للهبو

وتواجد هادي رياض مدافع الأهلي الجديد في قائمة يس توروب لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 15 مباراة وبفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا.

ولعب الأهلي مباراة أقل عن سيراميكا كليوباترا.

أما الجونة فيأتي في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.