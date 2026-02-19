أبطال أوروبا - مفاجآت بودوجليمت مستمرة بفوز على إنتر بثلاثية

الخميس، 19 فبراير 2026 - 00:21

كتب : FilGoal

بودوجليمت

واصل بودوجليمت النرويج مفاجآته في دوري أبطال أوروبا وانتصر على إنتر الإيطالي بنتيجة 3-1 في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16.

وانتصر الفريق النرويجي في آخر مباراتين له بدور المجموعات على مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وخطف بطاقة التأهل للملحق بصعوبة بعد 6 مباريات دون فوز في مرحلة الدوري.

والآن يواصل تحقيق المفاجآت كأول فريق نرويجي يحقق الفوز في مباراة إقصائية من دوري أبطال أوروبا تاريخيا.

أخبار متعلقة:
ميلان يرفض الاقتراب من إنتر ويفرط في نقطتين أمام كومو تقرير: حكم مباراة إنتر أمام يوفنتوس مهدد بالإيقاف رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة بريمير: الدوري انتهى بالنسبة لـ يوفنتوس.. وسنحاول الفوز على إنتر

وتقدم أصحاب الأرض بهدف أول في الدقيقة 20 من توقيع سوندر فيت.

وبعد 10 دقائق أدرك فرانشيسكو إسبوسيتو التعادل لإنتر.

وفي الدقيقتين 61 و64 قلب الفريق النرويجي الطاولة على وصيف النسخة الماضية.

بيتر هاوجي -لاعب ميلان السابق- سجل هدف التقدم وعزز كاسبر هوج النتيجة بالهدف الثالث.

ووصل الفريق النرويجي للفوز رقم 50 في المسابقات الأوروبية خلال 108 مباراة.

في المقابل تلقى إنتر أول خسارة في أبطال أوروبا من فريق خارج الدوريات الخمس الكبرى منذ 2007 ضد فنربخشة التركي.

كما تعد تلك أكبر خسارة له خارج أرض في أبطال أوروبا منذ السقوط بنتيجة 2-0 أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في 2009.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل في ملعب سان سيرو لحسم هوية المتأهل لدور الـ 16.

إنتر أبطال أوروبا بودوجليمت
نرشح لكم
أبطال أوروبا - تعادل مثير يحسم مواجهة أتلتيكو مدريد أمام كلوب بروج سوبر جوردون يقود نيوكاسل لوضع قدما في دور الـ 16 من أبطال أوروبا أمام كاراباخ ليكيب: تحسن في حالة ديمبيلي.. والفحوصات الطبية تحسم موقفه إنفانتينو يدعم فينيسيوس.. "ملتزمون بحماية الحكام والجماهير واللاعبين" بنفيكا يصدر بيانا بشأن تعرض فينيسيوس للعنصرية.. ويستشهد بـ أوزيبيو ديل بيرو: لاعبو جالاتا سراي كانوا مسحورين.. وهذا ما يحتاجه يوفنتوس نواه لانج: الفوز على يوفنتوس بخماسية؟ المهمة لم تنته بعد أربيلوا: الحكم أخبرني إنه لم يسمع شيء.. وفريق مورينيو لن يستسلم
أخر الأخبار
جاب الله يكشف سبب غياب عمرو الجزار عن لقاء الجونة ساعة | الدوري المصري
بعد تقلص الفارق.. 5 مواجهات لـ أرسنال ومانشستر سيتي قبل صدامهما المباشر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - أفشة يتواجد في تدريبات الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
أبطال أوروبا - مفاجآت بودوجليمت مستمرة بفوز على إنتر بثلاثية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الصدارة مهددة.. أرسنال يسقط في تعادل قاتل أمام ولفرهامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أبطال أوروبا - تعادل مثير يحسم مواجهة أتلتيكو مدريد أمام كلوب بروج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: ميلان متفائل بتجديد عقد مودريتش لموسم جديد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ميلان يرفض الاقتراب من إنتر ويفرط في نقطتين أمام كومو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523646/أبطال-أوروبا-مفاجآت-بودوجليمت-مستمرة-بفوز-على-إنتر-بثلاثية