تقرير: ميلان متفائل بتجديد عقد مودريتش لموسم جديد

يعمل نادي ميلان على تمديد عقد لوكا مودريتش لموسم إضافي، في ظل الدور المهم الذي يقدمه النجم الكرواتي مع الفريق خلال الموسم الجاري.

زانضم مودريتش إلى ميلان الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد بعقد لمدة موسم واحد، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق تحت قيادة ماسيميليانو أليجري.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو أن هناك تفاؤلا متزايدا داخل ميلان بشأن موافقة مودريتش على التمديد، خاصة في ظل العلاقة التي وصفت بالمميزة بينه وبين أليجري، والتي تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة.

وشارك اللاعب في ما يقرب من 2000 دقيقة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف، ليحافظ على حضوره المؤثر في تشكيل الروسونيري.

ويبلغ مودريتش عامه الـ41 في سبتمبر المقبل، لكنه لا يزال يرغب في الاستمرار بالملاعب، مؤكدا في أكثر من مناسبة حبه الكبير لكرة القدم.

ويتضمن عقد مودريتش الحالي بندا يسمح لميلان بتمديده موسما إضافيا مع زيادة راتبه إلى نحو 4.5 مليون يورو، حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

ويرغب مودريتش في الحصول على ضمانات بشأن استمراره لاعبا أساسيا، إذ لا يفضل الاكتفاء بدور البديل خلال المرحلة المقبلة.