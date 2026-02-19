أبطال أوروبا - تعادل مثير يحسم مواجهة أتلتيكو مدريد أمام كلوب بروج

تعادل أتلتيكو مدريد مع كلوب بروج بثلاثة أهداف لكل منهما في ذهاب مباراة الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم خوليان ألفاريز أولا لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 8 من علامة الجزاء.

video:1

وعزز تقدم أتلتيكو مدريد أديمولا لوكمان في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو.

video:2

وقلص الفارق لكلوب بروج رافائيل أونيديكا في الدقيقة 51.

وعدل نيكولو تريسولدي النتيجة لكلوب بروج في الدقيقة 60.

وسجل جويل أردونيز هدف أتلتيكو مدريد الثالث بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 80.

video:3

😱 أوردونيز يسجل بالخطأ في مرماه ويمنح أتليتيكو مدريد التقدم مجددًا!#دوري_أبطال_أوروبا | #رمضان_مع_beIN pic.twitter.com/oc8ATs9E9j — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2026

وفاجيء كلوب بروج الجميع بتسجيل هدف التعادل بالدقيقة 90 عن طريق كريستوس تزوليس.

ودخل بروج نادي الـ200 هدفا في دوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني فريق يتخطى حاجز الـ200 هدف في أبطال أوروبا بعد أندرلخت.

لينتهي الفصل الأول بالتعادل الإيجابي بين أتلتيكو مدريد وكلوب بروج بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الفريق البلجيكي في انتظار مباراة العودة على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وفي مباراة أخرى حقق بايرليفركوزن انتصارا ثمينا أمام أولمبياكوس بهدفين مقابل لا شيء.

وسجلها كل من باتريك تشيك ليحقق الفريق الألماني انتصارا مهما في مباراة الذهاب في انتظار العودة بالأسبوع المقبل.

وبهدفين اليوم انضم بايرليفركوزن لنادي أصحاب الـ200 هدف بدوري أبطال أوروبا.