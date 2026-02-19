ميلان يرفض الاقتراب من إنتر ويفرط في نقطتين أمام كومو

الخميس، 19 فبراير 2026 - 00:01

كتب : FilGoal

ميلان

فرط ميلان في نقطتين جديدتين بالتعادل مع كومو في لقاء مؤجل الجولة 24 لـ الدوري الإيطالي.

وكان من المفترض إقامة المباراة منذ 10 أيام لكنها تأجلت لإقامة حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية التي تستضيفها مدينة ميلانو في ملعب سان سيرو.

وعاد ميلان لخوض المباريات في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو بعد غياب شهر خاض خلاله 3 مباريات خارج ملعبه.

وأصبح الفارق بين ميلان الثاني وإنتر المتصدر بعد مرور 25 جولة 7 نقاط.

واستغل نيكو باز في الدقيقة 32 خطأ فادحا من مايك ماينيان بعد تمريرة للاعب الأرجنتيني على حدود منطقة الجزاء، ولم يتوان الشاب في استغلالها وتسجيل هدف التقدم بسهولة.

وفي الشوط الثاني سجل رافائيل لياو هدف التعادل في الدقيقة 64 بتسديدة من فوق الحارس (لوب) بعد بينية متقنة من أردون ياشاري.

وتحصل ماسيمليانو أليجري المدير الفني لـ ميلان على بطاقة حمراء في الدقيقة 80.

ولا يزال ميلان دون خسارة في الدوري في آخر 24 مباراة منذ الخسارة في الجولة الأولى.

ورفع الروسونيري رصيده لـ 54 نقطة في المركز الثاني.

فيما ظل كومو سادسا برصيد 42 نقطة ودون فوز في آخر 3 مواجهات.

الدوري الإيطالي ميلان كومو
