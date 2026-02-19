قائمة الأهلي - هادي رياض يتواجد لأول مرة أمام الجونة.. وثلاثي هجومي

أعلن النادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجونة غدا الخميس.

ويستضيف الأهلي فريق الجونة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري.

وتواجد هادي رياض مدافع الأهلي الجديد في قائمة يس توروب لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق.

وشهدت القائمة استمرار غياب الثنائي محمود تريزيجيه وأحمد زيزو بسبب الإصابة.

كما غاب عمرو الجزار عن القائمة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد هاني - هادي رياض - أحمد نبيل كوكا - يوسف بلعمري - أحمد عيد - كريم فؤاد.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - حسين الشحات - أشرف بنشرقي.

الهجوم: يلسين كامويش - مروان عثمان - محمد شريف.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد خوض 15 مباراة.

أما الجونة فيأتي في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.