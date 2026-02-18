جارديان: دعم مقترح زيادة المشاركين.. المغرب تنافس إسبانيا على استضافة كأس العالم للأندية

كشفت صحيفة جارديان الإنجليزية عن استعدادا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لدعم مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأقيم كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية 2025.

وأوضحت جارديان، أن دعم يويفا يشير إلى تحسن العلاقة بين رئيسي الاتحاد ألكسندر تشيفرين، وجياني إنفانتينو.

وبحسب جارديان، يرغب يويفا في ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الفرق الأوروبية بعد غياب ليفربول وبرشلونة ومانشستر يونايتد عن المشاركة في النسخة الماضية.

وشارك في كأس العالم للأندية 12 فريقا أوروبيا، و4 فرق من إفريقيا، ومثلهم من آسيا، وكونكاكاف، بالإضافة لفريق واحد من أوقيانوسيا، و6 فرق من أمريكا الجنوبية، وفريق من البلد المضيف.

ورغم ذلك، لا يزال البعض في الاتحاد الأوروبي يبدون قلقهم من أن المكافآت المالية الضخمة لكأس العالم للأندية ستزعزع من استقرار كرة القدم الأوروبية.

وفاز تشيلسي بطل النسخة الأولى لكأس العالم للأندية بـ 85 مليون جنيه إسترليني من أصل 774 مليون جنيه إسترليني إجمالي جوائز البطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا والمغرب أبرز المرشحين لاستضافة البطولة المقرر إقامتها في صيف 2029.

ويستضيف 3 بلدان كأس العالم 2030 وهم إسبانيا والمغرب والبرتغال.