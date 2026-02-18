جوميز يفجر مفاجأة: لاعبو الفتح يسألون بشكل متكرر عن الرواتب المتأخرة وذلك يشتت التركيز

فجّر جوزيه جوميز مدرب فريق الفتح السعودي مفاجأة بشأن المستحقات المتأخرة للاعبين.

ويأتي ذلك قبل مواجهة الفتح عندما يحل ضيفا على الاتفاق ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي.

وقال جوزيه جوميز في المؤتمر الصحفي: "الفتح يسعى من أجل العودة إلى مسار الانتصارات، والاتفاق يتشابه معنا في تراجع النتائج بالمواجهات الأخيرة".

وكشف جوميز "اللاعبون يسألون بشكل متكرر عن موعد تسليم الرواتب المتأخرة، وكلما راجت أحاديث أن وزارة الرياضة قدمت دعما لبعض الأندية، ومثل هذه الأمور تشتت من تركيز اللاعبين وتصعب عملي كمدرب".

واختتم جوميز تصريحاته "أشيد بصبر وإخلاص اللاعبين والسعي لتقديم أفضل مستوى ممكن رغم كل ذلك".

ويحتل الفتح المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة.

وعانى الفتح في آخر خمس مباريات من هزيمتين و3 تعادلات.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.