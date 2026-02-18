جوميز يفجر مفاجأة: لاعبو الفتح يسألون بشكل متكرر عن الرواتب المتأخرة وذلك يشتت التركيز

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 23:15

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

فجّر جوزيه جوميز مدرب فريق الفتح السعودي مفاجأة بشأن المستحقات المتأخرة للاعبين.

ويأتي ذلك قبل مواجهة الفتح عندما يحل ضيفا على الاتفاق ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي.

وقال جوزيه جوميز في المؤتمر الصحفي: "الفتح يسعى من أجل العودة إلى مسار الانتصارات، والاتفاق يتشابه معنا في تراجع النتائج بالمواجهات الأخيرة".

أخبار متعلقة:
جوزيه جوميز: لا نستحق الخسارة أمام النصر.. والحكم أثار الجدل غياب بنزيمة وطرد جوميز.. الفتح يخطف تعادلا مثيرا أمام اتحاد جدة جوميز كسر السلسة.. الفتح يفوز على أهلي جدة بعد 10 مباريات دون انتصار جوزيه جوميز: الهلال هزمنا بأهداف مكررة

وكشف جوميز "اللاعبون يسألون بشكل متكرر عن موعد تسليم الرواتب المتأخرة، وكلما راجت أحاديث أن وزارة الرياضة قدمت دعما لبعض الأندية، ومثل هذه الأمور تشتت من تركيز اللاعبين وتصعب عملي كمدرب".

واختتم جوميز تصريحاته "أشيد بصبر وإخلاص اللاعبين والسعي لتقديم أفضل مستوى ممكن رغم كل ذلك".

ويحتل الفتح المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة.

وعانى الفتح في آخر خمس مباريات من هزيمتين و3 تعادلات.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة.

الفتح الدوري السعودي جوزيه جوميز
نرشح لكم
الرياضية: قبل قمة الهلال والاتحاد.. مالكوم يتعافى وتأهيل السداسي المصاب في غياب رونالدو.. النصر يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 منافس مصر - كاراسكو: لا يمكن أن أرفض اللعب لـ بلجيكا.. وأتلتيكو مدريد سيبقى في قلبي مالكوم جاهز للمشاركة مع الهلال أمام اتحاد جدة حسام عوار: انتقال بنزيمة إلى الهلال أمر طبيعي.. وأريد مساعدة الجزائر في كأس العالم شكوك حول مشاركة مدافع اتحاد جدة أمام الهلال نيوم يكرم حجازي بعد وصوله لـ100 مباراة بقميص الفريق فريق نبيل عماد يتأخر في العودة لملعبه لأسباب هندسية
أخر الأخبار
بعد تقلص الفارق.. 5 مواجهات لـ أرسنال ومانشستر سيتي قبل صدامهما المباشر 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - أفشة يتواجد في تدريبات الفريق 10 دقيقة | الدوري المصري
أبطال أوروبا - مفاجآت بودوجليمت مستمرة بفوز على إنتر بثلاثية 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الصدارة مهددة.. أرسنال يسقط في تعادل قاتل أمام ولفرهامبتون 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أبطال أوروبا - تعادل مثير يحسم مواجهة أتلتيكو مدريد أمام كلوب بروج 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: ميلان متفائل بتجديد عقد مودريتش لموسم جديد 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميلان يرفض الاقتراب من إنتر ويفرط في نقطتين أمام كومو 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي - هادي رياض يتواجد لأول مرة أمام الجونة.. وثلاثي هجومي 31 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523637/جوميز-يفجر-مفاجأة-لاعبو-الفتح-يسألون-بشكل-متكرر-عن-الرواتب-المتأخرة-وذلك-يشتت-التركيز