في غياب رونالدو.. النصر يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

كرر النصر السعودي انتصاره على أركاداج التركمانستاني بنتيجة 1-0 وتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 (تعادل الكونفدرالية).

وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراة الإياب كما حدث في الذهاب الذي انتهى بنفس النتيجة.

ولم يخض رونالدو في البطولة حتى الآن سوى وحيدة خاضها ضد الزوراء العراقي في مرحلة المجموعات وصنع هدفا في 45 دقيقة.

ويفضل جورج جيسوس المدير الفني إراحة نجمه البرتغالي خلال مباريات البطولة القارية.

وسجل عبد الرحمن غريب هدف الفوز في الدقيقة 2 من صناعة نواف البوشل.

وكان النصر قد فاز ذهابا بهدف عبد الله الحمدان والذي جاء في الدقيقة 19 آنذاك.

وسيلتقي النصر مع الوصل الإماراتي في دور الـ 8 بعدما تأهل فريق روي فيتوريا أمس الثلاثاء بالفوز على الزوراء العراقي بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين.

