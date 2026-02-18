لابورتا: لاعبو ريال مدريد يجيدون السباحة وبرشلونة يتعرض للظلم

أعرب جوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة عن استيائه الشديد من تعامل الحكام مع برشلونة والأخطاء التحكيمية المؤثرة على الفريق بالفترة الأخيرة.

وقال جوان لابورتا في مؤتمر صحفي: "عندما يكون برشلونة في فترة تراجع، يحاول الحكام إسقاطنا، وعندما يكون الأخرون في تلك الفترة يساعدونهم على النهوض من جديد".

وواصل "لاعبو ريال مدريد تعلموا السباحة، يقفزون في المسبح ببراعة، والأمور تسير كما مخطط لها".

وأردف "هناك حكام معينين عندما يديرون مبارياتنا يظلموننا، يجب أن نعتبر هذا أمرا مفروغا منه، وعلينا أن نقاتل ضده، أعتقد أن هذه أفضل طريقة لمواجهتها".

وأتم "برشلونة عانى تاريخيا من هذا الأمركثيرا، وعلينا مواجهة هذه الأمور بتحقيق الانتصارات الكبيرة دون النظر للقرارات التحكيمية".

وأعلن برشلونة تقدم خوان لابورتا رئيس النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم من مناصبهم.

وتأتي تلك الخطوة من أجل أن يكونوا مؤهلين لخوض انتخابات مجلس إدارة برشلونة الجديد.

وتقام الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لبرشلونة يوم 15 مارس المقبل.

وتولى رافائيل يوستي نائب الرئيس الحالي، أعمال رئاسة النادي بدلا من لابورتا، وجوزيب كوبيلس نائبا للرئيس وأمينا للسر، وألفونس كاسترو أمينا للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة جوزيب إجناسي ماسيا، وأنخيل ريودالباس، وجوان سوليه إي سوست، وسيسكو بوجول.

وينص قانون الرياضة الإسباني يجبر 6 أعضاء من مجلس إدارة النادي على التقدم باستقالتهم قبل الدعوة للانتخابات وعلى رأسهم رئيس النادي خوان لابورتا.

ويجب أن يتقدم كل شخص سيترشح للانتخابات باستقالته إذا رغب في الترشح من جديد.

ويتولى لابورتا رئاسة برشلونة منذ عام يوليو من عام 2021.