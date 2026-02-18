سوبر جوردون يقود نيوكاسل لوضع قدما في دور الـ 16 من أبطال أوروبا أمام كاراباخ
الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 21:51
كتب : FilGoal
قاد أنتوني جوردون فريقه نيوكاسل لتحقيق الفوز بنتيجة 6-1 خارج الأرض على حساب كاراباخ الأذربيجاني في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.
أنتوني جوردون
النادي : نيوكاسل يونايتد
ووضع الفريق الإنجليزي قدما في دور الـ 16 بعدما حقق فوزا كبيرا بفارق 5 أهداف في لقاء كان نجمه الأول أنتوني جوردون الذي سجل رباعية.
وسجل جوردون الرباعية في الدقائق 3 و32 و33 و45+1.
وأصبح أنتوني جوردون أول يسجل رباعية في دوري أبطال أوروبا منذ يوسيب إيليشيتش لاعب أتالانتا ضد فالنسيا في 2020.
أنطوني جوردن يتألق ويُسجّل هاتريك في شباك كاراباخ #دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/SrBPPqSnc7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2026
كما بات ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل رباعية في الشوط الأول بعد البرازيلي لويز أدريانو مع شاختار دونتسك ضد باتي بوريسوف في 2014.
وحقق جوردون رقما لم يحققه أي لاعب إنجليزي من قبل إذا أصبح أول إنجليزي يسجل رباعية خارج أرض فريقه في دوري أبطال أوروبا.
وهو أيضا أول لاعب إنجليزي يسجل هاتريك في مرحلة إقصائية من دوري أبطال أوروبا.
🔥⚽️ بداية مثالية لنيوكاسل #دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/jVZcT7UpML— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2026
ورفع جوردون رصيده لـ 10 أهداف كأفضل هداف في نسخة واحدة بتاريخ نيوكاسل في دوري الأبطال.
وارتقى للمركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة برصيد 10 أهداف خلف كيليان مبابي صاحب الـ 13 هدفا ومتفوقا على مواطنه هاري كين صاحب الـ 8 أهداف.
وأكمل ماليك تشاو وجوردون ميرفي سداسية جيوش المدينة، فيما سجل إيلفين جعفروليف هدف أًصحاب الأرض الوحيد.
وسيلتقي الفريقان في الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانت جيمس بارك لحسم هوية المتأهل لدور الـ16.