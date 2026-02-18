سوبر جوردون يقود نيوكاسل لوضع قدما في دور الـ 16 من أبطال أوروبا أمام كاراباخ

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 21:51

كتب : FilGoal

أنتوني جوردون

قاد أنتوني جوردون فريقه نيوكاسل لتحقيق الفوز بنتيجة 6-1 خارج الأرض على حساب كاراباخ الأذربيجاني في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

ووضع الفريق الإنجليزي قدما في دور الـ 16 بعدما حقق فوزا كبيرا بفارق 5 أهداف في لقاء كان نجمه الأول أنتوني جوردون الذي سجل رباعية.

وسجل جوردون الرباعية في الدقائق 3 و32 و33 و45+1.

وأصبح أنتوني جوردون أول يسجل رباعية في دوري أبطال أوروبا منذ يوسيب إيليشيتش لاعب أتالانتا ضد فالنسيا في 2020.

كما بات ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل رباعية في الشوط الأول بعد البرازيلي لويز أدريانو مع شاختار دونتسك ضد باتي بوريسوف في 2014.

وحقق جوردون رقما لم يحققه أي لاعب إنجليزي من قبل إذا أصبح أول إنجليزي يسجل رباعية خارج أرض فريقه في دوري أبطال أوروبا.

وهو أيضا أول لاعب إنجليزي يسجل هاتريك في مرحلة إقصائية من دوري أبطال أوروبا.

ورفع جوردون رصيده لـ 10 أهداف كأفضل هداف في نسخة واحدة بتاريخ نيوكاسل في دوري الأبطال.

وارتقى للمركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة برصيد 10 أهداف خلف كيليان مبابي صاحب الـ 13 هدفا ومتفوقا على مواطنه هاري كين صاحب الـ 8 أهداف.

وأكمل ماليك تشاو وجوردون ميرفي سداسية جيوش المدينة، فيما سجل إيلفين جعفروليف هدف أًصحاب الأرض الوحيد.

وسيلتقي الفريقان في الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانت جيمس بارك لحسم هوية المتأهل لدور الـ16.

نيوكاسل أبطال أوروبا كاراباخ أنتوني جوردون
نرشح لكم
ليكيب: تحسن في حالة ديمبيلي.. والفحوصات الطبية تحسم موقفه إنفانتينو يدعم فينيسيوس.. "ملتزمون بحماية الحكام والجماهير واللاعبين" بنفيكا يصدر بيانا بشأن تعرض فينيسيوس للعنصرية.. ويستشهد بـ أوزيبيو ديل بيرو: لاعبو جالاتا سراي كانوا مسحورين.. وهذا ما يحتاجه يوفنتوس نواه لانج: الفوز على يوفنتوس بخماسية؟ المهمة لم تنته بعد أربيلوا: الحكم أخبرني إنه لم يسمع شيء.. وفريق مورينيو لن يستسلم يويفا يصدر بيانا بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية أمام بنفيكا مبابي: لاعب بنفيكا وصف فينيسيوس بالقرد 5 مرات.. ولا يستحق اللعب في دوري الأبطال
أخر الأخبار
جوميز يفجر مفاجأة: لاعبو الفتح يسألون بشكل متكرر عن الرواتب المتأخرة وذلك يشتت التركيز 8 دقيقة | سعودي في الجول
لابورتا: لاعبو ريال مدريد يجيدون السباحة وبرشلونة يتعرض للظلم 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح ومرموش يجيبان عن أفضل نادي وأشهر شخصية واللاعب الأعظم في مصر 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في غياب رونالدو.. النصر يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 29 دقيقة | سعودي في الجول
"الحقيقة أنني مُنهك نفسيا للغاية".. كوتينيو يعلن رحيله عن فاسكو دا جاما 45 دقيقة | أمريكا
25 مليار جنيه.. وزارة الرياضة تعلن عن أضخم طرح استثماري في استاد القاهرة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1)-(2) أرسنال.. جووووول تقليص الفارق ساعة | الدوري الإنجليزي
"لإنقاذ النادي من الهبوط".. ليستر سيتي يعلن مدربه الجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523629/سوبر-جوردون-يقود-نيوكاسل-لوضع-قدما-في-دور-الـ-16-من-أبطال-أوروبا-أمام-كاراباخ