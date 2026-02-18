سوبر جوردون يقود نيوكاسل لوضع قدما في دور الـ 16 من أبطال أوروبا أمام كاراباخ

قاد أنتوني جوردون فريقه نيوكاسل لتحقيق الفوز بنتيجة 6-1 خارج الأرض على حساب كاراباخ الأذربيجاني في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.

ووضع الفريق الإنجليزي قدما في دور الـ 16 بعدما حقق فوزا كبيرا بفارق 5 أهداف في لقاء كان نجمه الأول أنتوني جوردون الذي سجل رباعية.

وسجل جوردون الرباعية في الدقائق 3 و32 و33 و45+1.

وأصبح أنتوني جوردون أول يسجل رباعية في دوري أبطال أوروبا منذ يوسيب إيليشيتش لاعب أتالانتا ضد فالنسيا في 2020.

كما بات ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل رباعية في الشوط الأول بعد البرازيلي لويز أدريانو مع شاختار دونتسك ضد باتي بوريسوف في 2014.

وحقق جوردون رقما لم يحققه أي لاعب إنجليزي من قبل إذا أصبح أول إنجليزي يسجل رباعية خارج أرض فريقه في دوري أبطال أوروبا.

وهو أيضا أول لاعب إنجليزي يسجل هاتريك في مرحلة إقصائية من دوري أبطال أوروبا.

ورفع جوردون رصيده لـ 10 أهداف كأفضل هداف في نسخة واحدة بتاريخ نيوكاسل في دوري الأبطال.

وارتقى للمركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة برصيد 10 أهداف خلف كيليان مبابي صاحب الـ 13 هدفا ومتفوقا على مواطنه هاري كين صاحب الـ 8 أهداف.

وأكمل ماليك تشاو وجوردون ميرفي سداسية جيوش المدينة، فيما سجل إيلفين جعفروليف هدف أًصحاب الأرض الوحيد.

وسيلتقي الفريقان في الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانت جيمس بارك لحسم هوية المتأهل لدور الـ16.