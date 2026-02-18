محافظ بورسعيد يعلن صرف 50 مليون جنيها لتسريع وتيرة العمل في إنشاء استاد المصري

أعلن إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد صرف 50 مليون جنيها لدفع وتيرة العمل في إنشاء استاد المصري.

ويخوض المصري الموسم الحالي المباريات على استاد السويس الجديد في الإسماعيلية، فيما يخوض الفريق مبارياته ضد الفرق الجماهيرية على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وأعلنت محافظة بورسعيد في يناير الماضي بدء العمل في توصيل المرافق لاستاد النادي المصري الجديد.

وتسعى محافظة بورسعيد لإعادة تكثيف وإسراع الأعمال بدءا من الأسبوع القادم، على الرغم من عدم وجود أي متأخرات حالية على محافظة بورسعيد طبقا للموقف المالي للمشروع.

وجاء بيان محافظة بورسعيد كالآتي:

"تفقد إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع وبحث آليات تسريع معدلات العمل به حيث رافقه خلال الجولة عمرو عثمان نائب المحافظ ومحمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة".

"وخلال اجتماع موسع عُقد داخل الاستاد، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مستجدات التنفيذ من محمد كساب ومحمد القاضي مديري المشروع، حيث تم التأكيد على الانتهاء من 100% من الأعمال الإنشائية، ووصول نسبة الإنجاز الإجمالية إلى نحو 80%، إلى جانب استعراض المخطط الهندسي الكامل ومكونات المشروع المختلفة".

"كما تابع معدلات العمل بالاستاد مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن".

"وقرر محافظ بورسعيد صرف مبلغ 50 مليون جنيهًا لدفع وتيرة العمل بالمشروع، وذلك لسرعة استئناف التنفيذ بعد فترة التوقف السابقة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق تطلعات جماهير النادي المصري".

"وفي السياق ذاته، أجري المحافظ اتصالًا هاتفيًا عاجلًا مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل (الشركة المنفذة للمشروع) حيث تم الاتفاق على استئناف العمل بكثافة مع بداية الأسبوع المقبل، مع زيادة أعداد العمالة والمعدات بالموقع لضمان سرعة الانتهاء من المشروع بما يليق بتاريخ وعراقة النادي المصري وجماهيره".