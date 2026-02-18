محافظ بورسعيد يعلن صرف 50 مليون جنيها لتسريع وتيرة العمل في إنشاء استاد المصري

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 21:50

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

أعلن إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد صرف 50 مليون جنيها لدفع وتيرة العمل في إنشاء استاد المصري.

ويخوض المصري الموسم الحالي المباريات على استاد السويس الجديد في الإسماعيلية، فيما يخوض الفريق مبارياته ضد الفرق الجماهيرية على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وأعلنت محافظة بورسعيد في يناير الماضي بدء العمل في توصيل المرافق لاستاد النادي المصري الجديد.

أخبار متعلقة:
أجندة المصري في رمضان – 6 مباريات بين الدوري والكونفدرالية مدرب بلوزداد: المصري ليس فريقا سهلا والقرعة منحتنا ما أردناه الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود كأس الكونفدرالية - كاف يؤكد موعد مواجهتي الزمالك والمصري ضد أوتوهو وشباب بلوزداد

وتسعى محافظة بورسعيد لإعادة تكثيف وإسراع الأعمال بدءا من الأسبوع القادم، على الرغم من عدم وجود أي متأخرات حالية على محافظة بورسعيد طبقا للموقف المالي للمشروع.

وجاء بيان محافظة بورسعيد كالآتي:

"تفقد إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع وبحث آليات تسريع معدلات العمل به حيث رافقه خلال الجولة عمرو عثمان نائب المحافظ ومحمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة".

"وخلال اجتماع موسع عُقد داخل الاستاد، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مستجدات التنفيذ من محمد كساب ومحمد القاضي مديري المشروع، حيث تم التأكيد على الانتهاء من 100% من الأعمال الإنشائية، ووصول نسبة الإنجاز الإجمالية إلى نحو 80%، إلى جانب استعراض المخطط الهندسي الكامل ومكونات المشروع المختلفة".

"كما تابع معدلات العمل بالاستاد مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وتكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن".

"وقرر محافظ بورسعيد صرف مبلغ 50 مليون جنيهًا لدفع وتيرة العمل بالمشروع، وذلك لسرعة استئناف التنفيذ بعد فترة التوقف السابقة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق تطلعات جماهير النادي المصري".

"وفي السياق ذاته، أجري المحافظ اتصالًا هاتفيًا عاجلًا مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل (الشركة المنفذة للمشروع) حيث تم الاتفاق على استئناف العمل بكثافة مع بداية الأسبوع المقبل، مع زيادة أعداد العمالة والمعدات بالموقع لضمان سرعة الانتهاء من المشروع بما يليق بتاريخ وعراقة النادي المصري وجماهيره".

الدوري المصري المصري
نرشح لكم
25 مليار جنيه.. وزارة الرياضة تعلن عن أضخم طرح استثماري في استاد القاهرة "الوزارة تعمل على خروج النادي من أزمته".. جوهر نبيل يستقبل لجنة إدارة الإسماعيلي طريق بيراميدز - نهضة بركان يفوز في الدوري بعد العودة عقب أكثر من 3 أشهر أجندة المصري في رمضان – 6 مباريات بين الدوري والكونفدرالية أمين عمر حكما لمباراة الأهلي والجونة في الدوري بن شريفية: من الصعب بالنسبة لي مشاهدة الترجي أمام الأهلي في التلفاز منافس الأهلي - الجبالي: مرحبا بهم في ربع النهائي.. وكنت أركز على مستقبل سليمان أجندة الزمالك في رمضان - 6 مباريات بينهم زيارة للكونغو بالكونفدرالية
أخر الأخبار
صلاح ومرموش يجيبان عن أفضل نادي وأشهر شخصية واللاعب الأعظم في مصر دقيقة | الدوري الإنجليزي
في غياب رونالدو.. النصر يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 7 دقيقة | سعودي في الجول
"الحقيقة أنني مُنهك نفسيا للغاية".. كوتينيو يعلن رحيله عن فاسكو دا جاما 23 دقيقة | أمريكا
25 مليار جنيه.. وزارة الرياضة تعلن عن أضخم طرح استثماري في استاد القاهرة 49 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0)-(1) أرسنال.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
"لإنقاذ النادي من الهبوط".. ليستر سيتي يعلن مدربه الجديد ساعة | الدوري الإنجليزي
سوبر جوردون يقود نيوكاسل لوضع قدما في دور الـ 16 من أبطال أوروبا أمام كاراباخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
محافظ بورسعيد يعلن صرف 50 مليون جنيها لتسريع وتيرة العمل في إنشاء استاد المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523628/محافظ-بورسعيد-يعلن-صرف-50-مليون-جنيها-لتسريع-وتيرة-العمل-في-إنشاء-استاد-المصري