ليكيب: تحسن في حالة ديمبيلي.. والفحوصات الطبية تحسم موقفه

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 21:38

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

ينتظر باريس سان جيرمان الفحوصات الطبية النهائية لحسم مصير إصابة عثمان ديمبيلي الذي شعر بتحسن اليوم الأربعاء.

وخرج عثمان ديمبيلي مصابا خلال مواجهة موناكو في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 3-2، قبل أن يبعث برسائل طمأنة بشأن حالته.

وكشفت صحيفة ليكيب، فإن ديمبيلي أكد صباح الأربعاء شعوره بتحسن ملحوظ، في انتظار خضوعه للفحوصات الطبية التي ستحسم طبيعة الإصابة ومدة الغياب المحتملة.

وتعيد الواقعة إلى الأذهان ما حدث له أمام بايرن ميونيخ في نوفمبر الماضي، عندما اضطر لمغادرة الملعب مبكرا وغاب بعدها 21 يوما قبل العودة تدريجيا.

ويبقى من غير المرجح أن يلحق ديمبيلي بمباراة الإياب أمام موناكو الأسبوع المقبل على ملعب حديقة الأمراء، في انتظار ما ستكشفه الفحوصات النهائية.

وتعرض ديمبيلي لإصابة في الساق اليسرى وغادر الملعب بعد 27 دقيقة فقط على ملعب لويس الثاني، بعدما أصر على المشاركة رغم شعوره بانزعاج عقب مواجهة رين قبل أربعة أيام.

وكان اللاعب قد خضع ليومين من العلاج وأبدى بعض التحفظات في المران، لكنه أكد جاهزيته للجهاز الفني بقيادة لويس إنريكي، ليبدأ المباراة أساسيا قبل أن تتجدد معاناته.

باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي
