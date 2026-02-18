لويس دياز يكشف رغبته في مساعدة بايرن ميونيخ لتحقيق البطولات

كشف لويس دياز لاعب بايرن ميونيخ رغبته الشديدة في مساعدة الفريق البافاري لتحقيق البطولات.

وقال لويس دياز في تصريحات لسكاي سبورت: "أقاتل مع الفريق بجميع المباريات، أرغب في تحقيق أكبر قدر من البطولات، لقد ساعدني الكثير من زملائي عند وصولي إلى هنا".

وواصل "في يوم توقيعي مباشرة، واجهني أحد الصحفيين بقيمة انتقالي، قيل إنني أحد أغلى اللاعبين، وما إلى ذلك، قلت حينها، إذا كان هذا النادي يراهن عليّ، فسأحاول فقط أن أُعطي الرد داخل الملعب".

وتابع "لم أكن أنوي أبدا أن أضع على نفسي ضغطا بسبب ذلك أو أن أقول لنفسي إن علي أن أكون الأفضل الآن، الأمر كان ولا يزال دائما متعلقا بالفريق، أردت أن أسير خطوة بخطوة، لأتأقلم أولا مع الفريق، ومن ثم أقوم بعملي ببساطة".

وأتم "خضت بعض المباريات الجيدة، ويجب أن أقول إنني بعد بضعة أشهر أشعر براحة أكبر بكثير".

وخاض دياز مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي 32 مباراة مسجلا 19 هدفا وصنع 15 أخرين.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني برصيد 57 نقطة من 18 انتصارا، و3 تعادلات، وهزيمة واحدة.