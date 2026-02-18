فالفيردي ينافس ليمار.. تعرف على المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإسباني
الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 21:17
كتب : FilGoal
ترشح فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد بجوار لجائزة أفضل لاعب عن شهر فبراير في الدوري الإسباني بجوار توماس ليمار لاعب جيرونا لجائزة أفضل لاعب عن شهر فبراير في الدوري الإسباني.
فيدريكو فالفيردي
النادي : ريال مدريد
توماس ليمار
النادي : جيرونا
وظهر عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس أيضا في قائمة المرشحين لنيل جائزة الشهر.
وجائت قائمة المرشحين كالتالي:
فالفيردي (ريال مدريد).
توماس ليمار (جيرونا).
عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس).
لويس ميلا (خيتافي).
جورج ميكوتادزي (فياريال).
وشارك فالفيردي مع ريال مدريد في 3 مباريات بشهر فبراير مسجلا هدفا أمام ريال سوسيداد وصنع مثله.
وخاض توماس ليمار مع جيرونا في شهر فبراير 3 مباريات مسجلا هدفين وصنع هدفا.
وظهر عبد الصمد الزلزولي مع ريال بيتيس في شهر فبراير بثلاث مباريات قام بصناعة هدفين وتسجيل هدفا.
