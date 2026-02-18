سبورت: برشلونة يرغب في تجديد عقد كاسادو

يرغب نادي برشلونة في تجديد عقد مارك كاسادو لاعب وسط الفريق.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية، أن برشلونة يعتزم تجديد عقد اللاعب قبل نهعاية الموسم الحالي.

ولم يحصل كاسادو على فرصة المشاركة هذا الموسم، في ظل تواجد فرينكي دي يونج، وفيرمين لوبيز، وداني أولمو، ومارك بيرنال.

وترغب عدة أندية في التعاقد مع كاسادو، مثل أتلتيكو مدريد.

ورد اللاعب قبل أشهر عن إمكانية رحيله "تركيزي الآن منصب على برشلونة، وإذا اضطررت لإعادة النظر في موقفي بأي وقت، فسيكون ذلك بالصيف بعد انتهاء الموسم وليس خلال يناير."

وأشارت الصحيفة إلى أن كاسادو مُصر على النجاح في برشلونة.

كاسادو صاحب الـ22 عاما، لعب هذا الموسم 25 مباراة في كافة البطولات بإجمالي دقائق لعب 1129.

وتألق كاسادو الموسم الماضي وشارك في 36 مباراة، مسجلا هدف وصنع 6 آخرين.

وكان كاسادو ضمن تشكيل فريقه الذي اكتسح ريال مدريد برباعية نظيف في الجولة الـ11 من الدوري.

كما شارك في فوز فريقه على حساب بايرن ميونيخ برباعية مقابل هدف في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.