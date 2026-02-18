آس: برنامج غذائي خاص من برشلونة لـ يامال بسبب رمضان

قرر نادي برشلونة وضع برنامج غذائي خاص للاعبه لامين يامال بسبب صيامه شهر رمضان المبارك.

ويبدأ لامين يامال صيام شهر رمضان للموسم الثاني على التوالي مع برشلونة منذ تصعيده للفريق الأول.

وكشفت صحيفة آس وضع برنامج غذائي خاص من الأجهزة الطبية لبرشلونة لتقليل تأثير الصيام النهاري على حالته البدنية.

ويتزامن رمضان هذا العام بين 18 فبراير والأسبوع الأخير من مارس، بعدما خاض اللاعب التجربة للمرة الأولى الموسم الماضي ونجح في التوفيق بين التزامه الديني ومشاركاته مع الفريق.

يلتزم اللاعب بالصيام طوال ساعات النهار مع أداء الصلوات، وهو ما يراه الجهاز الطبي لبرشلونة قد يؤثر على الجاهزية البدنية ومستوى الأداء.

لذلك وضع الجهاز الطبي خطة تغذية مناسبة للحفاظ على لياقته.

ويستعد يامال لخوض أول مباراة له خلال رمضان يوم الأحد في الخامسة والربع أمام ليفانتي، على أن يتابع الجهاز الفني حالته عن قرب لمعرفة مدى تأثره بالصيام.

وكان صاحب القميص رقم 10 قد تعامل بشكل جيد مع رمضان في الموسم الماضي، ولم يظهر عليه أي تراجع ملحوظ في المستوى، لذلك لا يتوقع أن يختلف الوضع كثيرا هذا الموسم.