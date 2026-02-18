بين بيليجريني وأربيلوا.. تعرف على المرشحين لـ مدرب الشهر في إسبانيا

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 20:11

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا - ريال مدريد

ترشح ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد لجائزة أفضل مدرب في شهر فبراير بالدوري الإسباني.

وظهر أربيلوا في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب بشهر فبراير مع كل من مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس، وخوسي بوردالاس مدرب خيتافي.

وقاد أربيلوا ريال مدريد في شهر فبراير لتصدر الدوري الإسباني بـ 60 نقطة بعد تحقيق الانتصار أمام ريال سوسيداد بـ4-1 وتعثر برشلونة أمام جيرونا بهدفين لهدف.

وخاض أربيلوا مع ريال مدريد في شهر فبراير 3 مباريات أمام رايو فايكانو، وفالنسيا، وريال سوسيداد وحقق الانتصار بهم جميعا.

وتمكن ريال بيتيس من تحقيق الانتصار في 3 مباريات بشهر فبراير أمام أتلتيكو مدريد، وفالنسيا، وريال مايوركا، ليرتقي إلى المركز الخامس برصيد 41 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع.

وحقق خيتافي بقيادة بوردالاس الانتصار في مباراتين وتعادل في ثلاثة أمام كل من سيلتا فيجو، وألافيس، وفياريال محتلا المركز الـ11 برصيد 29 نقطة.

ريال مدريد ريال بيتيس خيتافي الدوري الإسباني ألفارو أربيلوا بيليجريني
