كومباني يكشف عن أفضل لحظة له مع بايرن ميونيخ

كشف فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ، عن اللحظة المميزة له مع الفريق البافاري كمدرب.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "هدف كينجسلي كومان ضد شتوتجارت الموسم الماضي في آخر دقيقة، ركضت واحتفلت مع اللاعبين، وكانت لحظة لا تنسى".

وعن قدوته في التدريب قال: " أفضل مدرب عملت معه كان بالطبع بيب جوارديولا، لقد فتح آفاق فهمي لكرة القدم، أنا لا أحاول أن أقوم بالأمور كما يقوم بها جوارديولا لأنه مختلف كثيرا عني وهو الأفضل بالتأكيد".

وواصل "عملي مع بايرن ميونيخ يتمركز في التعامل بشكل مميز مع اللاعبين المتاحين في الفريق، وهناك عناصر أخرى دورهم الأساسي مساعدتنا في جلب لاعبين يفيدوا المنظومة".

وأردف "أحب العمل كثيرا مع هاري كين وجمال موسيالا، ومايكل أوليسي، ولويس دياز العناصر المتاحة لدي، لكن بالنسبة لسوق الانتقالات الصيفي لم يأت وقته وما زال لدينا موسم نعمل على أن ننهيه بأفضل طريقة ممكنة".

وتولى كومباني تدريب بايرن ميونيخ صيف 2024 ويمتد عقده مع الحُمر حتى صيف 2029.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني برصيد 57 نقطة من 18 انتصارا، و3 تعادلات، وهزيمة واحدة.