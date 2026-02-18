أجندة المصري في رمضان – 6 مباريات بين الدوري والكونفدرالية

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 19:24

كتب : FilGoal

المصري

يبدأ شهر رمضان المبارك غدا الخميس الموافق 19 فبراير الجاري.

ويخوض المصري خلال شهر رمضان 6 مباريات، تنطلق من أول أيام رمضان.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية عن مواجهة المصري لفريق شباب بلوزداد الجزائري في ربع نهائي المسابقة.

كما يختتم المصري خلال شهر رمضان مشوار الدور الأول من مسابقة الدوري بخوض خمس مباريات.

ويستعرض لكم FilGoal.com مباريات المصري في شهر رمضان:

المقاولون العرب × المصري - 19 فبراير (1 رمضان) - الدوري المصري

المصري × مودرن - 25 فبراير (5 رمضان) - الدوري المصري

إنبي × المصري - 1 مارس (11 رمضان) - الدوري المصري

المصري × الإسماعيلي - 6 مارس (16 رمضان) - الدوري المصري

الجونة × المصري - 10 مارس (20 رمضان) - الدوري المصري

المصري × شباب بلوزداد - 15 مارس (25 رمضان) - الكونفدرالية

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة في الدوري المصري.

وتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد احتلال المركز الثاني خلف الزمالك في مرحلة المجموعات.

