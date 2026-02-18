كرة يد - الاتحاد يكشف جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد جدول مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر للرجال.

ويصطدم الأهلي بفريق سبورتنج في قمة مباريات ربع النهائي.

وتنطلق جميع المباريات يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات ربع النهائي كالآتي:

الأهلي × سبورتنج - 6 مساء - صالة الأهلي

هليوبوليس × المعادي - 7 مساء - صالة هليوبوليس بالشروق

سموحة × الأولمبي - 8 مساء - صالة سموحة

الشمس × الزمالك - 8 مساء - صالة الشمس

وكان الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة قد تأهل لربع النهائي بعد الفوز على الزهور 39-23.

بينما سبورتنج تغلب على العبور.

وأخيرا تغلب الزمالك على أصحاب الجياد بنتيجة 31-16.

وكان الأهلي توج بلقب كأس مصر لعام 2025 الماضي بعد الفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 21-18.