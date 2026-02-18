أزمة في أبطال أوروبا.. وكيل بريستياني يدافع عن موكله ويحرج فينيسيوس جونيور

عقب جاستون فرنانديز وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، على أحداث مباراة ريال مدريد وبنفيكا بين لاعبه وفينيسيوس جونيور لاعب الفريق الملكي.

وتوقفت المباراة لعشر دقائق بسبب تعرض فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لعبارات عنصرية من جيانلوكا بريستياني -حسب اللاعب البرازيلي- أثناء المباراة.

وقال جاستون فرنانديز عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "مباراة في دوري أبطال أوروبا، ضربات القلب مرتفعة، فينيسيوس ومواجهة خاصة مع جماهير بنفيكا".

وواصل "دافع جيانلوكا عن فريقه بسبب عدم احترام فينيسيوس لجمهوره".

وأردف "كنت في الملعب وشاهدت كل هذا بنفسي، بعدها يتحدث فينيسيوس ويتهم موكلي بدون أن يفعل شيء، هناك ملايين الصور للاعبين الكبار وهم يغطون أفواههم بالقميص أو بأيديهم حتى لا يٌقرأ ما يقولونه".

وأتم "لنكن منصفين ولنترك هذه اللقطة جانباً، فقط بريستياني وفينيسيوس يعرفان ما دار بينهما".

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس أناتولي تروبين التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف، ذهب فينيسيوس للاحتفال عن طريق الرقص عند راية الركنية أمام جماهير بنفيكا، مما أغضب جماهير ولاعبي الفريق البرتغالي، الذين بدأوا في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه لعبارات عنصرية من جانب جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا.

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في مدريد الأربعاء المقبل.